二號客運大樓︱港鐵機場站新月台周三啟用 5.27至6.30乘機場快綫有獎抽 獎品包括雙人來回商務機票
更新時間：17:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：17:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：17:37 2026-05-18 HKT
隨着香港國際機場二號客運大樓即將投入服務，港鐵宣布機場站連接二號客運大樓的三號及四號新月台，將於周三（20日）啟用。屆時，列車在抵達機場站後，兩邊車門均會開啟，乘客可按指示直達一號及二號客運大樓。
港鐵表示，為慶賀新客運大樓及月台啟用，於5月27日至6月30日期間，搭乘機場快綫往返機場或博覽館站的乘客，可參加抽獎，贏取包括雙人商務艙來回機票在內的超過一萬份奬品。
港鐵亦不斷提升機場快綫的乘客體驗，從本月底起，機場快綫全綫將接納以感應式卡（如信用卡或扣賬卡）及二維碼付費乘車。
圖片來源：港鐵
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