恒大假數風波丨恒大清盤人向時任核數師PwC索賠570億人民幣 PwC國際申剔出被告名單

中國恒大集團早前被高等法院頒令清盤並委任共同清盤人，下令清盤人全面接管恒大創辦人兼主席許家印名下財產。恒大涉誇大營收及將虧損偽裝成巨額盈利，時任核數師PwC涉在審計過程中「視而不見」甚至協助掩蓋造假，PwC已在中港兩地面臨逾17億元的罰款及賠償。恒大清盤人2024年入稟高等法院，向PwC香港、PwC中國、PwC國際3間公司追討人民幣570億元，PwC國際堅稱它從不直接參與審計工作，故與恒大核數風波無關，今向高院申請從被告名單中剔除；恒大清盤人則堅決反對。暫委法官馮柏楝聽畢雙方陳詞，押後宣判。

PwC國際稱無參與恒大核數無責任確保另兩被告履行職責

恒大清盤人安邁（Alvarez & Marsal）公司董事總經理黃詠詩(Tiffany Wong) 和杜艾迪(Eddie Middleton)今到庭旁聽。恒大清盤人2024年入稟高等法院向Pricewaterhousecoopers（下稱PwC香港）、普華永道中天會計師事務所（下稱PwC中國）及Pricewaterhousecoopers International Limited（下稱PwC國際）3間公司共追討人民幣570億元人民幣，當中恒大清盤人向PwC國際追討380億元人民幣。PwC國際今向高等法院申請從被告名單中剔除，並要求法庭直接駁回恒大清盤人向PwC國際的索賠。

PwC國際一方指，其公司在2017年至2020期間並非負責為中國恒大集團核數，完全沒有參與恒大的核數工作，不應該中國恒大集團控告並追究，申請被剔出被告之列。PwC國際在庭上提出多項理由，指自己不應被列為被告，包括恒大清盤人從未指控PwC國際曾與恒大有直接往來，沒有任何指控稱PwC國際曾承諾監督或介入PwC香港及PwC中國的審計工作，無證據顯示PwC國際有責任確保PwC香港及PwC中國的服務符合專業標準，無證據顯示PwC國際有義務責任而必須採取措施確保PwC香港及PwC中國履行職責等。

恒大指PwC國際須為未能防止成員的失當行為承擔責任

PwC國際強調，僅作為公司全球網絡的統籌及協調者，負責品牌及政策推行，不直接承接客戶業務，並不直接參與審計、稅務或顧問服務工作。而全球各地的PwC公司都是獨立法律實體（Separate Legal Entity），各自承擔責任與業務。PwC國際重申，恒大清盤人不單未能證明PwC國際違約或侵權責任，亦未能指出PwC國際的任何具體行為或疏忽。

英國御用大律師Adrian Beltrami KC代表恒大清盤人指，PwC國際申請剔出被告之列，理據全無，法庭應直接駁回其申請。PwC國際負責統籌及協調全球PwC網絡，絕對有義務責任確保旗下成員服務遵守全球一致的專業標準，PwC一向對外宣稱提供高質素服務，PwC國際卻未能確保中國及香港成員妥善履行職責，又未能防止中國及香港成員作出失當行為，完全屬疏忽失職，行為直接損害PwC及恒大品牌聲譽。PwC國際必須承擔監督失職的責任，強調其索賠案件具備強而有力的理據，PwC國際不能如此簡單地脫身，理應向恒大清盤人賠償損失，故直指PwC國際申請剔出被告名單「註定失敗」。

案件編號：HCA548/2024

法庭記者：劉曉曦