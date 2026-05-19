啟德零售館推「票尾經濟」 樂迷全日消費大讚「正到爆」 商戶生意升2至3成

啟德體育園盛事不斷，啟德零售館積極推動「票尾經濟」及「應援經濟」，將觀眾人流轉化為跨時段、跨場景消費動力。剛過去的周末（16、17日），樂壇天后林憶蓮（Sandy）在啟德主場館舉行兩場演唱會，零售館逾26間餐廳延長營業時間，而觀眾憑當日門票，可在逾30間指定商戶及餐飲品牌享有專屬優惠。有商戶表示盛事活動期間，整體生意平均上升約2至3成。有資深樂迷指，有演唱會的日子，往往全日在園區消費，大讚「票尾優惠正到爆！」

啟德零售館今年首季整體表現，較去年同期錄得約四成增長。《星島》記者於剛過去的周日（17日）下午到訪啟德零售館，當晚有林憶蓮演唱會，場內人流暢旺，不少歌迷在應援區「打卡」。多間食肆須排隊入座，其中居食屋「和民」負責人張耀忠，是林憶蓮逾35年資深歌迷。今次演唱會，他安排餐廳每日送出約40份應援物，客人持演唱會門票，更享消費滿350元減50元優惠，帶動生意增長約2成半，「有禮物客人會開心。兩日演唱會的下午3時至5時，都多了15枱客。」

零售館周末人流 較開業時增逾倍

N+ BURGER市場營銷經理陳慧恒表示，演唱會帶動整體生意提升約3成，會相應增聘3、4成人手應對，維持出品質素。她說，留意到園區舉辦越來越多盛事，現時零售館周末的人流，較開業時大增至少一倍；而服裝、超市等各類商舖進駐，亦帶動周邊食肆生意。

盛事帶來的人流亦惠及其他商戶，大生生活超市（啟德體育園店）代表黃先生表示，每逢有演唱會，可帶動4成客流及3成生意額增長，「開場前最多客」。他說，超市會按客群及消費模式制定銷售策略，包括加強促銷零食、糖果、飲料等，「基本上每種飲料，都差不多去到『買一送一』。」

梁女士姐妹與朋友一行三人，當日受惠於票尾優惠，食飯埋單約400元，「正到爆！演唱會帶動整個經濟，我覺得是完美，要繼續！」原來兩姐妹不只是林憶蓮歌迷，張敬軒、黎明、姜濤等歌手的演唱會，通通有買飛捧場，可謂「超級歌迷」，「很多人談北上，香港要著重發展自己的經濟，支持香港自己人，譬如每次外出，我們都會搭車、吃飯、買很多應援物。」

除了票尾優惠，應援熱潮也進一步將演唱會人流延伸至零售館。唱作歌手lan陳卓賢下月9日生日，歌迷於零售館為其舉辦生日展覽。趁林憶蓮演唱會未開始，梁女士姐妹也特地到該處「打卡」。她們說，對樂迷而言，同一場地有不同歌手的應援活動，不但沒有衝突，更屬「Bonus」（額外獎賞），「支持林憶蓮與支持MIRROR，是兩回事。我們要與社會同步，繼續追其他歌星。追星令心態後生幾年。」

上海歌迷金小姐接受啟德體育園訪問時表示，今次專程來港連看兩場演唱會，計劃逗留四天。她指，首天抵港後的第一件事便是盡情購物，短短兩小時內已消費了9萬港元，直言「香港的購物和美食餐飲對我們而言仍然非常具有吸引力。」

啟德體育園表示，伴隨接二連三的盛事，零售館持續優化其商戶組合。今年3月，日本人氣品牌「丸龜製麵」及「山牛」相繼進駐零售館；人氣泰式餐飲品牌 Greyhound亦於4月擴充店舖。隨着周邊住宅入伙，住戶人數持續增加，AEON更於本月3日於啟德零售館2擴充店舖，為區內市民提供更豐富、多元的產品選擇；而AC米蘭足球學院亦即將開幕，進一步豐富園區的體育元素及客群層次。

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元