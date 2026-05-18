啟德零售館受惠文體盛事表現強勁 人流及零售表現年增四成  

啟德體育園表示，本港盛事一浪接一浪，成功帶動啟德零售館人流及零售表現持續暢旺。受惠於多項大型體育、文化及娛樂活動接連舉行，啟德零售館（零售館）今年第一季整體表現較去年同期錄得約四成增長，充分反映園區吸引力持續提升，為體育園及周邊一帶的零售及餐飲商戶帶來可觀的人流與消費動力，有商戶表示，於盛事活動期間，整體生意平均上升約兩至三成。

盛事聯動釋放「票尾經濟」效益

演唱會、體育盛事及沉浸式零售體驗形成強大聯動效應。零售館亦持續以盛事為核心引擎，聯同館內商戶推出票尾優惠活動，把受高關注度的盛事活動與零售、餐飲及主題體驗整合，將一次性的盛事觀眾人流轉化為跨時段、跨場景的消費動力。這不僅有效延長訪客逗留時間，更提升人均消費，帶動「人流—體驗—消費」的良性循環。

以本月初舉行的多場大型演唱會活動為例，包括於5月16至17日舉行的林憶蓮《迴響巡迴演唱會》，零售館特別推出憑即日活動門票可享多重消費優惠的推廣活動，反應理想。有參與「票尾經濟」推廣活動的商戶表示，相關優惠有效刺激人流及消費。

肌力恢復鞋履品牌OOFOS營運總監梁志衡表示，盛事經濟顯著帶動零售表現；透過參加零售館的票尾優惠活動，該品牌在演唱會期間的生意提升約三成，人流更較平日增加一倍，消費者展現強勁消費動力。

和民中國有限公司副社長張耀忠表示，配合啟德零售館於盛事期間推出票尾優惠，及現場宣傳，不少歌迷在演唱會前後到店內用餐，成功帶動生意增長約25%。N+ BURGER市場營銷經理陳慧恒指，演唱會帶動人流與消費，整體生意提升約 30%，開場前高峰時段，更錄得高達約60%的強勁增長。公司相應增聘約三成人手並延長營業時間，全面把握商機。

演唱會×應援熱潮引爆零售館消費表現

除推出票尾優惠外，應援熱潮亦進一步將演唱會人流延伸至零售館。於五月天 25 周年巡迴演唱會期間，啟德零售館2設立近兩萬平方呎的「STAYREAL PARK遇見公園香港站」展覽，吸引大批歌迷及市民到訪，進一步放大整體消費效益。

多個歌迷應援及主題活動亦成功帶動商場人流和消費。唱作歌手Ian陳卓賢的國際歌迷會於5月15日至6月9日期間在啟德零售館2舉辧生日展覽，而同團隊友姜濤的香港後援會，除於今年四月在啟德體藝館內舉行「姜家人慈善生日慶祝活動 2026」粉絲見面活動外，亦同時於啟德零售館2設立近兩萬平方呎主題展覽，聯動多間商戶推出應援優惠。兩項活動將歌迷活動延伸至零售館，為零售注入增長動力，直接帶動餐飲及零售表現，彰顯演唱會經濟的帶動作用。

體育盛事配合主題活動 打造一站式體驗

此外，零售館配合國際七人欖球賽事盛事，於今年四月舉辦「七欖盛會—美食音樂・狂熱派對」，結合餐飲、音樂及運動氛圍，充分發揮園區獨特的場地優勢。活動除進一步鞏固啟德零售館作為一站式、全港最大的運動及休閒娛樂地標的形象，亦有效帶動人流，促進消費。

商戶組合持續優化 配合區內發展

伴隨接二連三的盛事，零售館亦持續優化其商戶組合。今年三月，日本人氣品牌「丸龜製麵」及「山牛」相繼進駐零售館；人氣泰式餐飲品牌Greyhound亦於四月擴充店舖，提供更多具泰式街頭特色的美食選擇。隨著周邊住宅入伙，住戶人數持續增加，AEON更於5月3日於啟德零售館2擴充店舖，為區內市民提供更豐富、多元的產品選擇；而 AC米蘭足球學院亦即將開幕，進一步豐富園區的體育元素及客群層面。

園方展望未來，啟德零售館將於今年7至8月期間，配合大型足球盛會，為市民帶來一系列精彩體驗及推廣活動，持續以多元化節目與優質零售體驗，推動人流及消費雙增長。