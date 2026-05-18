港鐵「'TRAIN'出光輝每一程2.0」逾7000學生參與 奪冠中學倡車站借用手推車

港鐵公司一年一度的「'TRAIN'出光輝每一程 2.0」學界環境及社會創新挑戰賽在上周末圓滿舉行。本屆線上線下參與學生總數突破七千名，創歷屆新高，學生在圍繞社會共融及減少溫室氣體排放兩大主題提出創新方案。另外，港鐵公司公布一套2024年冠軍團隊的方案—視障候車乘客巴士路綫聲音提示系統，會於5月中起陸續於港鐵巴士安裝，將青年創意轉化為可持續的社會效益。

兩中學奪冠 倡設車站共享手推車及腳踏淋水裝置

今屆計劃以「召集挑戰者！一起躍向創新未來」為主題，鼓勵學生就環境及社會共融議題提出可行方案。在過去兩個月，有超過七千名學生參與計劃下的網上課程，其後部分學生進一步組隊參加創新挑戰賽，在港鐵及社創導師指導下發展方案，並向非牟利組織或社企實地驗證。

總決賽於上周六（16日）舉行，28隊晉級團隊向評審展示創意方案，最終由南亞路德會沐恩中學及順利天主教中學的學生團隊，分別奪得「社會共融」及「減少溫室氣體排放」主題冠軍。南亞路德會沐恩中學的團隊提出於港鐵車站設置共享手推車借用服務，協助長者離站後以手推車運載隨身重物，輕鬆步行至附近屋邨；而順利天主教中學的團隊則建議在車站加設腳踏式驅動裝置，乘客透過踩踏裝置將雨水過濾並透過霧化噴頭灌溉站內的植物，同時達致降溫效果。勝出隊伍將獲安排參觀港鐵營運設施，親身了解智慧鐵路的最新發展。他們亦獲頒新設的「種子基金」，可用獲得的現金及禮券獎勵，進一步實踐他們的創新意念。

港鐵公司行政總裁楊美珍（左）於總決賽上與參賽學生交流，細聽學生分享創新方案。

楊美珍與總決賽的冠軍隊伍合照，「社會共融」及「減少溫室氣體」主題分別由南亞路德會沐恩中學及順利天主教中學奪得冠軍。

2024年冠軍方案落地 港鐵巴士增視障語音廣播

港鐵「'TRAIN'出光輝每一程 2.0」自三年前引入創新挑戰賽，當中不少優秀方案對社會具正面效益，港鐵在審慎平衡實際營運需要及可行性後，將2024年由保良局李城璧中學四位學生提出的冠軍方案加以改進，並由5月中起於港鐵巴士上試行安裝聲音提示系統。巴士到站並打開車門時，系統會廣播巴士路綫及目的地資料，提醒候車的視障乘客上車，令他們出行更安心方便。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，培育新一代、推動社會共融與可持續發展，是港鐵可持續發展策略的重要一環。同學們今年就社會共融與減碳議題提交的方案，正好回應香港在社會共融與低碳轉型上的課題。港鐵將繼續善用自身網絡與資源，透過這個讓學生實現創意構思的平台，裝備年青人成為未來的社會領袖。

港鐵巴士將由5月中起試行為視障候車乘客提供巴士路綫資訊的聲音提示系統，提案由保良局李城璧中學學生在2024年的「'TRAIN'出光輝每一程 2.0」挑戰賽中提出並奪冠，隨後由港鐵巴士團隊加以改進。

港鐵公司法律及管治總監馬琳亦指，計劃從網上課程、實踐訓練營到挑戰賽，一步一步陪伴學生成長，很高興看到參賽學生在過程中不斷學習和提升技能，並就社會共融及減碳議題提出創新方案。不少優秀方案亦為港鐵帶來啟發，以創意和科技回應社會需要，推動港鐵持續提升服務，實現青年成長與企業發展雙贏。