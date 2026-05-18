長洲太平清醮︱搶包山決賽5.25凌晨上演 加班船01:15長洲開出 一文睇清賽事詳情、特別交通安排
更新時間：11:58 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:58 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:58 2026-05-18 HKT
【長洲搶包山】一年一度長洲太平清醮於每年農曆四月初五至初九（今年為5月21日至25日）舉行，壓軸項目搶包山決賽，將於5月25日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演，12名晉身決賽的選手將爭奪各項殊榮。大會當晚10時起將派發1,650張免費入場券，賽後亦有特別渡輪及通宵巴士接載市民離開。《星島頭條》為你整合賽事及交通安排，供你一文睇清！
賽事及門票安排
為方便市民觀賞賽事，大會將於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並實施以下派發門票及入場安排：
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派發時間及地點：5月24日（周日）晚上10時開始，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候。
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名額限制：共派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得，額滿即止。
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入場及比賽時間：取得門票的市民須於晚上10時30分起順序入座。開幕禮將於晚上11時30分舉行，個人決賽及接力邀請賽則於5月25日凌晨零時正式展開。
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獎項：12名選手將爭奪男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍；大會亦會向摘取最多平安包的參賽者頒發「代代平安獎」。
大會將在中環五號碼頭、長洲碼頭及場地入口設置告示板及詢問處，以便市民了解詳情。
賽後特別渡輪及通宵巴士接駁
為疏導賽後離開長洲的人潮，運輸署會與渡輪及巴士公司實施以下特別交通安排：
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特別渡輪：5月25日凌晨1時15分，將加開一班由長洲前往中環的特別航班。
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特別巴士路線：凌晨約1時10分至2時30分，將開辦特別路線第104R號，由中環五號碼頭前往旺角。
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通宵巴士改道：多條通宵巴士路線將改道途經中環五號碼頭，並加設臨時巴士站。受影響路線包括城巴第N8X、N90、N930、N952、N962號；過海路線第N182、N619號；以及九巴第N373、N368、N960號。改道安排將因應各路線營運情況，由首班車或指定時間起實施，並維持至凌晨約2時至2時50分不等。
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