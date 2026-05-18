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總督察何兆東認收114萬元賄款洩密商人 辯方稱一鋪清袋晉升警司成泡影 還押5.26判刑

社會
更新時間：11:54 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:54 2026-05-18 HKT

曾被譽為「明日之星」的總督察何兆東，於兩年間向牽涉襲擊案的商人收受逾114萬元現金、童裝及手袋等，何兆東曾向商人表示每月開支甚大，曾間中因購買名牌手袋與妻子爭執，何兆東收賄後多次向對方洩漏警方內部資料，其妻亦被指涉案，遭廉署檢控。何兆東今早在荃灣裁判法院（暫代區院）承認收賄等4罪，其妻面對的教唆接受利益罪，則於認罪協商下獲存檔法庭。辯方求情指，被告因貪心犯案，原本年輕有為，有望晉升警司，如今前程「一鋪清袋」。暫委法官韋漢熙將案押後至5月26日判刑，期間何兆東還押候懲。

38歲首被告何兆東，被控2項公職人員接受利益及3項藉公職作出不當行為罪；其妻36歲次被告何姸穎，被控協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪；何今早承認2項公職人員接受利益及2項借藉公職作出不當行為罪，在控方雙方認罪協商下，餘下1罪及其妻被控的1罪則獲存檔法庭。

2項公職人員接受利益罪指，何兆東於2021年8月26日至2023年1月4日期間，身為總督察，無合法權限或合理辯解而從曲海鵬接受利益，即接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物（即童裝、現金及一個手袋）和其他饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為作出或不作出，或曾經作出或不作出憑其公職人員身分而作的作為（即在一宗警方襲擊案件的調查中傾向或保持傾向優待曲海鵬）的誘因或報酬，或由於被告作出或不作，或曾經作出或不作出上述作為而接受該利益 。

3項藉公職作出不當行為罪指，何兆東於2021年9月15日至2022年10月21日期間，身為總督察，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，故意地作出不當行為，即向一宗涉嫌詐騙案件的報案人曲海鵬洩露警方內部資料，並在調查中傾向或保持傾向優待曲海鵬；及向曲海鵬及／或一宗警方涉嫌虛假文書案件的報案人梁國興，洩露由被告取得的警方內部資料；以及在該案的調查中傾向或保持傾向優待曲海鵬及／或梁國興；以及2022年10 月5日，向曲海鵬洩露何兆東憑其公職身分，取得有關名為庄鵬翱的人士的警方內部資料。

36歲次被告何姸穎，被控於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

案件編號：DCCC1388/2024
法庭記者：黃巧兒

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