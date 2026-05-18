每日雜誌‧人物誌｜七大馬全Sub-3香港第一人 呂偉強冀繼續笑着跑 跑着笑

所謂堅持，就是猶豫着、膽怯着、畏縮着，仍繼續向前走。上月底，「平民跑手」呂偉強（Dennis）挑戰自我，在倫敦馬拉松以破個人最佳紀錄（PB）的時間衝線。作為首位在「7大馬」跑進3小時的香港人，他坦言過去大半年身體出現狀況，跑步氣喘乏力，一度猶豫缺席比賽。他最終重返賽道，藉着馬拉松進行一場自我對話，有所領悟，及後檢查找到病因，康復後再創巔峰。他坦言，能夠繼續昂首闊步，比破紀錄帶來更大的喜悅。他感恩跑步為他帶來的一切，希望繼續笑着跑，跑着笑。

轉入白金漢宮前的林蔭大道，呂偉強看錶，奮力衝刺，內心特別激動，「該畫面在腦海幻想過10萬次。」衝過終點，他對跑道鞠躬致謝，時鐘寫着2小時41分58秒，不但PB逾2分鐘，更達到其賽前目標，「我很開心，最開心是我能重新跑步。」

去年4月，呂偉強跑畢波士頓馬拉松，成為首位在世界馬拉松大滿貫「7大馬」跑進3小時（Sub3）的香港人。在此耀眼時刻，他渴望繼續衝擊不同馬拉松賽，但其身體出現狀況，令他一度懷疑自己要從跑道引退。

過去大半年，呂偉強身體出現狀況，故康復後再創巔峰，十分激動。 受訪者提供

身體出狀況 康復再創巔峰

「我跑不到。」呂偉強形容，過去跑1公里的配速約是4分鐘（俗稱「4分披」），而且有餘力與跑友聊天，但當時體能一下子大跌，跑「6分披」也雙腳乏力兼氣喘，「不知發生甚麼事。」無法正常練習，身體失去幹勁，跑友笑說天氣炎熱所致，但他相信是其身體發出警號，「可能是時候要休息了。」運動員總會退役，但他不甘心，奈何力不從心，最終接連放棄了悉尼和法蘭克福的馬拉松賽。

去年底，他的情況未有好轉，但因早已計劃與朋友出征華倫西亞比賽，故重新開跑，強迫自己參與高強度訓練，無奈表現未如理想。他嘗試做推拿和針灸，仍無法找出原因，「我幻想下星期便會重拾狀態，但每每跑不到，很沮喪。」

距離比賽尚餘兩個月，呂偉強內心充滿猶豫，不想17場比賽Sub3的佳績「斷纜」，又想藉着馬拉松與自己對話，「過去一年每日跑，每日思考，我想知道自己發生甚麼事。」他強調，內心毫無負面想法，只是百思不解，最終決意踏上跑道，豁然面對，「That's life（這就是人生）！No loss（沒有損失）！我總有一日會退下來，跑不到就跑不到囉，無嘢㗎！」

呂偉強出征華倫西亞馬拉松賽，豁然面對成績未如理想。 受訪者提供

去意已決，呂偉強卻在出發前病重，「我從未試過比賽前病。」他深明，身體再次響號，但他執意踏上跑道。他拼盡全力，半程以1小時29分鐘完成，但後段失速，Sub3配速員超前，他籲自己熬到終點，冷靜過後卻看到跑道上的百態，「好似見返我自己。」身旁跑手大力踏步，苦苦追隨配速員，昔日的他亦如是，「我暗地裏為他們打氣，我想他們跑得好。」

記錄「斷纜」接受自己跑不到

「看到有人追時間，很想推他們一把。」呂偉強說，一直以為跑步是一件「個人」的事，但當刻發現，和大夥兒一起跑，是另一回事。衝過終點，時間是3小時13分，他十分開心，「我跑得完，而且沒有沮喪。」回到酒店，他沉思1個多小時，接受自己Sub3記錄「斷纜」，接受自己跑到，同時跑不到；他把感受分享至社交平台，其友人看後回覆，「他說我已去了另一個境界。」

回港後，呂偉強缺席渣打馬拉松賽，中醫說他氣虛血弱，要調理，但情況依舊。一名當醫護的跑友看不過眼，籲他做身體檢查，終於找出病因，「腳沒事，但身體有事，吃藥搞得掂。」如是者，糾結近大半年的問題被擊破，他重新開展訓練，重拾跑道的快感，至3月更有信心跑回2小時45分內，「跑友說我言行間表現得很有自信。」結果不出所料，他在倫敦馬拉松凱旋而歸。

2018年，呂偉強與跑友跑畢首輪「6大馬」。 受訪者提供

去年4月，呂偉強跑畢波士頓馬拉松，完成第二輪「6大馬」。 受訪者提供

每場比賽，對他而言也是一堂課。呂偉強每個賽季至少參加4至5場馬拉松賽，他說，普遍報名時已心中有數，預計到自己將會跑出甚麼時間，「有目標，便按着來練習。」疫情前，他已幻想自己可以跑入2小時45分鐘，2024年，他雄心壯志重回東京賽道，惟到埗後一直失眠，起步初段已知道自己狀態欠奉，最終以2小時48分完賽，「我很生氣，為何跑不到？」周日完成比賽，他在往後3天一直躲在酒店，直至第4天放晴，他按原定計劃去踏單車，看到美景後釋懷，「即使練習充分，跑道也未必會回饋跑手。」他笑指，從東京回港後已想通，放鬆心態準備同年4月底的倫敦馬拉松，最終他在該場比賽，以2小時44分30秒PB過終點，「又對人生有新看法。」

兒時呂偉強沒有跑步，與校運會沾不上邊，至2008年初嘗渣馬10公里賽，一起跑已揚言翌年要挑戰半馬。他言出必行，征戰半馬三載，有日到書局看到一本書寫着「30歲前要做的事」，又毅然決定跑全馬拉松。在講求速度的世界，他憶起昔日獨自在運動場練跑，在地圖上逐點標記，規劃跑步路線。他說，那時經常萌生繞課、不練習的念頭，但他深明，不練習會跑不完比賽，便咬緊牙關。

2017年，呂偉強在香港渣打馬拉松初嘗Sub3滋味。 受訪者提供

師承金牌教練打開Sub3大門

後來，他輾轉師承金牌教練馮華添習跑，打開Sub3的大門。他難忘首次跟練「長課」前，只是草草買來麵包充饑，結果跑完面青口唇白，「不認真對待跑步是不行的。」2017年，呂偉強在渣馬跑進3小時大關，至今已跑過40場馬拉松，過半Sub3。他說，從小知道自己有「韌性」，即使打球賽比數落後，仍深信自己和隊友能夠追上；長大後跑馬拉松，大部分PB的賽事中，後半程也比前半程快，「我知道自己能夠追回來。」他感恩遇上馬拉松，讓潛能得以發揮，「我很幸運。」

兩日後，呂偉強將啟程前往南非開普敦參加馬拉松賽，該賽事或有望於今年成為「大滿貫」。他不敢怠慢，從倫敦回港翌日，已到跑馬地練習。看他在烈日下揮灑汗水，仍露出招牌笑容，已知道他準備充足。近年他獨自練習，全心顧及自己的感受和身體，盼望以成績回報自己，亦感謝跑友一直在旁扶持，「多謝跑步帶給我的一切，希望可以繼續笑着跑、跑着笑！」

呂偉強（右）師承金牌教練馮華添（左），感謝對方為他打開Sub3的大門。 受訪者提供

穿新跑鞋「甩碌」 臨急重購有驚無險

在倫敦馬拉松成功打破個人最佳紀錄，呂偉強謹慎規劃，仍算漏新鞋表現未如理想，在比賽前夕四處張羅，最終買回日常練習使用的跑鞋出戰，有驚無險。

跑手忌穿新鞋作賽，呂偉強卻不避諱，選擇穿新鞋出戰。他憶述，比賽前夕試鞋，才發現跑鞋彈力未如理想，或影響比賽表現。他形容，當刻「很害怕、很徬徨」，晨跑後馬上梳洗，再出發前往市區購買日常練習常用的跑鞋，「一路上擔心店舖有鞋卻沒有我的尺寸。」他跑入鞋店，秒速從貨架上找到心水跑鞋，看着職員慢條斯理的走來，襯托出其內心的不安與焦慮，猶幸店內貨存充足，一雙9號半的鞋子為他抹去愁霧。付款前，他越洋致電呂媽媽，拜託對方為他檢查家中跑鞋，確保兩者的尺寸完全相同，「這樣才安心。」

「我以為準備得宜，但總有些『蝦碌』事，考驗我有多穩定。」他說，慶幸自己日常練習也有兩雙跑鞋交替使用，不然遇上突發情況，也未必能夠沉着應戰。

呂偉強首次踏足富士山便是參與馬拉松賽。 受訪者提供

兩件喜歡的事 寓馬拉松於旅遊

呂偉強說，30歲前要做的事，除了馬拉松，還有當「背包客」（Backpacker）。他愛四處遊歷，早已踏遍6大洲，及後「寓馬拉松於旅遊」，盼望未來能夠重回昔日旅遊點參加馬拉松。

2003年，呂偉強首次當「背包客」，遠赴加拿大旅遊兩個月，及後大學畢業投身社會工作，便努力為接下來的旅程儲錢。他笑言，近年到海外參加比賽，才買行李箱四處闖蕩，「看到更大的世界，人生也會不同。」他希望以跑手的身份重回舊地，如加拿大溫哥華、丹麥哥本哈根和西班牙馬德里等，「馬拉松和旅行是我最喜歡的兩件事。」

近月，歐洲8大城市宣布聯手打造「歐洲馬拉松經典賽」，涵蓋羅馬、馬德里、里斯本、倫敦、哥本哈根、維也納、華沙和法蘭克福8地比賽。呂偉強尚未踏足過羅馬和維也納，惟他坦言，參賽與否取決於路線，不會特別循着完成大滿貫的方向而跑。他舉例，首次踏足富士山便是參與馬拉松賽，更在該區停留了5天之久，「我能去、能跑，已經很開心。」

記者：仇凱瑭