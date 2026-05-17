律政司舞台劇將法治變生活經驗 林定國：抽象概念化成故事 潛移默化植根學童心

第二屆《律政學院摘星大冒險》舞台劇一連兩日演出圓滿結束，吸引逾2,000名觀眾入場。律政司司長林定國指，透過歌舞劇的具體情節與互動，能將抽象的法治概念轉化為兒童易於理解的生活經驗。律政司「透過戲劇實踐法治」計劃自2021年推出至今，已於小學演出逾350場，冀從小培養學童法治意識。

林定國參演推廣法治 逾兩千觀眾入場支持

林定國在社交平台撰文，讚揚「香港戲劇教育工作室」團隊的精彩演出，並表示觀眾反應熱烈。他透露，今年「成功爭取」獲安排加重戲份，雖然要在短時間內兼顧背誦對白、歌詞、走位及留意舞台位置極具挑戰，但能夠透過歌舞劇傳揚法治觀念，感到非常滿足，更期望來年能進一步增加演出戲份。

將抽象法治概念轉化生活經驗

林定國指，法治涵蓋公平、尊重及守法等概念，本質上較為抽象，難以單憑三言兩語向兒童解釋清楚，但戲劇具有情節、角色、衝突以及笑聲與互動元素，能夠為小朋友提供具體場景，將深奧的理論轉化為看得見、聽得明且容易記住的生活經驗。相比傳統的單向講解，舞台上的故事更容易吸引學生投入，讓正確的價值觀在潛移默化中植根於學童心中。

戲劇實踐法治計劃 累計小學演出逾350場

律政司自2021年起推出「透過戲劇實踐法治」計劃，至今已在小學進行超過350場演出。是次法治戲劇日同樣向隅者眾，反映學校及學生對此類學習模式充滿興趣並認為具有成效。林定國強調，法治教育的成果未必能即時以成績表量化，但透過多元化的場景與方法，能讓兒童從小明白規則、尊重、公平和責任並非遙不可及的大道理，而是日常與人相處及處理分歧時必備的價值觀。透過長期的深耕細作，將有助提升社會整體的法治意識。

圖片來源：林定國fb