林憶蓮啟德主場館開騷掀熱潮 帶動周邊零售餐飲 內地客豪花九萬購物

樂壇天后林憶蓮相隔九年重臨香港舞台，於5月16日起一連兩晚在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會。活動不僅吸引大批本地及海外歌迷，更帶動周邊消費。觀眾憑門票可於啟德零售館享專屬優惠，成功釋放「演唱會經濟」的協同疊加效應，為香港盛事旅遊及高增值消費注入新動能。

門票優惠吸客 放大演唱會經濟效應

林憶蓮巡迴演唱會《迴響巡迴演唱會 RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》一連兩晚在啟德主場館舉行，吸引不少內地及海外的高消費力歌迷專程訪港。為配合演唱會舉行，觀眾憑當日門票可於相連的啟德零售館指定商戶及餐飲品牌尊享專屬優惠。此舉成功吸引歌迷提早到場消費及停留，讓觀演體驗自然延伸至購物及餐飲場景，將演唱會人流轉化為實質消費，令活動效益由場館延展至整個啟德區。

上海客訪港兩小時消費9萬

上海歌迷金小姐專程來港連看兩場演唱會，首天抵港短短兩小時內已消費9萬港元。她直言香港的購物和美食極具吸引力，且是次出行預算沒有上限，反映高增值旅客對本港消費市場的信心。多次訪港的她認為，全新落成的啟德體育園連同周邊的啟德零售館，為她帶來煥然一新的體驗，進一步提升重訪意欲。

歌迷會設珍藏展 豐富本地應援經濟

林憶蓮香港歌迷會會長Lawrence指出，啟德體育園作為新地標，結合周邊零售館為歌迷在入場前後提供更多停留、打卡及交流空間。配合演出，歌迷會特別於啟德零售館設置期間限定珍藏展，展出黑膠唱片、歷年演唱會門票及海報等珍藏，讓各地球迷在入場前先行「熱身」。他期望未來可有更多融合創意、零售及文化元素的應援安排，進一步豐富本地「應援經濟」。

完善配套帶動跨區旅遊與觀光

演唱會的舉行亦帶動了旅客的跨區觀光行程。廣州歌迷謝先生特意攜同家人來港欣賞演唱會，並計劃到愉景灣感受香港自然魅力；他亦大讚零售館消費滿350港元減50港元的優惠十分吸引且方便。馬來西亞歌迷洪小姐預算約一萬港元留港觀光購物，首站亦先到訪零售館參觀珍藏展及使用門票優惠購物。

此外，場館的交通與多元活動配套亦備受本地市民讚賞。居於土瓜灣的李小姐表示，前往啟德體育園交通十分方便，提早到場更可順道參觀陳卓賢的生日展覽及購物，整體體驗豐富。另有香港歌迷Michelle特意陪同母親到訪，一圓長輩親身參觀啟德體育園這座新地標的心願，成為兩代人共享時光的溫馨時刻。