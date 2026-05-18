獨家︱「體育爭議解決先導計劃」首案報捷 張國鈞：是一個好開始 仍須深化教育等環節

政府早前設立「體育爭議解決先導計劃」，轄下的「指定體育爭議解決網上平台」已於今年2月正式投入服務，受理調解及仲裁申請，最近成功完滿解決首宗個案。律政司副司長張國鈞形容「是一個好的開始」，但未來仍有大量工作有待完成，強調要讓更多法律界及體育界人士認識並信任此制度。

深化教育讓更多人信任制度

張國鈞接受《星島》獨家專訪時指，計劃自今年2月投入服務後，很短時間內已接獲不少查詢，當中有數宗案件正進入立案處理當中，形容「是一個好的開始」，亦令他相信本港對體育爭議解決確實存在實際需求。不過，他強調未來仍有大量工作有待完成，主要由於解決體育爭議在香港屬新興的體育與法律範疇，故須深化教育等環節，讓更多法律界及體育界人士認識並信任此制度。

個案涉洲際賽事選拔爭議

問到首宗成功處理個案詳情，亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰表示，個案涉及一名運動員與其總會就洲際賽事香港代表隊名單的選拔出現爭議而需要進行調解。他提到，個案的爭議焦點涉及不同類型的賽事，雙方有不同的選拔標準和理解，導致各方在適用的選拔條件上發生誤解與爭議，幸好雙方最終達成和解，不再就事件展開其他法律行動。

陳續指，今次個案處理時間為7個曆日，調解會議在中心收到爭議案件後第七日舉行，當日完成調解會議並達成和解。他提到，雙方當事人分別繳納了港幣1,500元作為案件登記費，即共港幣3,000元，其餘的行政費、調解員費用由體育先導計劃的政府資助涵蓋。

張國鈞指，過去運動員若因內部選拔或管治問題提出訴訟，往往須親身回港準備口供及出庭，對正在受訓的運動員而言，難免影響海外訓練的安排與表現。不過在先導計劃下的「指定體育爭議解決網上平台」，運動員即使身處歐洲練劍、美國練水，也能透過平台進行遙距調解或仲裁，有效克服地域與時差限制，減低對訓練的干擾，讓他們專心備戰。

張續指，調解與仲裁其中一個最大的優點就是保密性，他以運動員與其屬會的糾紛為例，若將事件訴諸法庭，雙方將會承受極大壓力，甚至對運動員日常訓練構成嚴重影響，故透過保密機制，即只有爭議雙方知悉調解或仲裁的過程與結果，能夠營造一個良好的環境，促使雙方更願意妥協，並在法庭以外尋求解決方案。

他又指，若有關體育爭議在法庭解決，最終結果往往只能是一贏一輸，甚至兩敗俱傷，形容「這種你死我活的結果，對雙方聲譽帶來重大影響。」相比法庭訴訟，調解或仲裁能節省大量時間和金錢，同時有助保留雙方日後的合作關係，避免「打完官司無朋友做」，故政府透過體育爭議解決網上平台處理，為各持份者帶來好處。

張國鈞表示，先導計劃提供的財政支援始終來自公帑，故必須審慎處理，並向社會清晰交代，不過，就商業性質的體育爭議，例如轉播權、知識產權等，由於涉及龐大的商業價值，如世界盃轉播權數以億美元計，他認為，財政上未必需要公帑支援，但仍鼓勵商業機構採用替代爭議解決方式。

江旻憓自費參加調解員課程

另外，陳曉峰透露，奧運金牌得主、旅遊界立法會議員江旻憓更自費參加了調解員課程，直言是一位「金牌學生」。他表示，江旻憓清楚自己在體育界能夠發揮作用，課程中並無任何高傲的心態。陳續指，江作為一名成功的運動員，已初步獲得調解員認證，認為她在這方面的前途可期，惟她目前身兼多職，相信現階段仍專注於做好立法會議員的工作。

記者︰黃子龍

攝影：葉偉豪