專訪︱出身醫生世家 王永愷好辯踏上法律之路 細數與林定國淵源 深感專業精神傳承

執業22年的王永愷大律師上周六榮升資深大律師，在法律界與社會人士的祝賀聲中，他回顧了自己多年來的執業歷程，分享他如何一步步走出屬於自己的道路。王永愷笑言自己出身醫生世家，少年時原本立志從醫，但「細個成績差就入咗第二志願法律系」。他坦承自小「好鍾意同呀媽駁嘴」，深知自己性格好辯、喜歡與人交流，正好在法律工作中找到發揮所長的舞台。值得一提的是，他第一次處理的人身傷亡及醫療疏忽訴訟案，正是由現任律政司司長林定國資深大律師邀請他合力處理；如今，他使用的辦公室正是林定國昔日的辦公室，這不僅是一個空間的傳承，更是專業精神的延續。

首志願醫學院 「成績差」踏上法律路

王永愷憶述他年少時母親希望他成為醫生，但父親則希望他成為律師，而大學選科時他的第一志願是醫學院，第二志願才是香港大學法律系，最終因成績未能入讀醫科遂踏上法律之路。在港大法律學院求學期間，他積極參與香港大學學生會法律學會內閣會長工作，曾舉辦模擬法庭、法律教育展覽等活動，並與內地及台灣法律界交流。

王永愷立志投身大律師行列時，坦言自己「盲舂舂搵師傅」，沒有背景人脈，全靠毅力與機緣，逐步開拓出屬於自己的法律生涯。他讀書時期在訟辯技巧考試中考獲高分，而考官正是Parkside Chambers時任主席、著名資深大律師郭兆銘（Clive Grossman QC, SC），他遂主動寫信請求加入 Parkside Chambers「學師」，隨後正式展開大律師生涯。

其後，他先後師承資深大律師祁志（Nigel Kat SC）、已故資深大律師夏偉志（Graham Harris SC）及資深大律師梁偉文（Raymond Leung SC），現時執業方向集中於民商事案件，包括人身傷亡、醫療疏忽、商業糾紛、信託及衡平法、民事詐欺、資產追回及禁制令等案件。

王永愷與「師父」梁偉文的合作最為密切，在梁偉文悉心指導下，他學會如何處理複雜的人身傷亡及醫療疏忽訴訟，讓他逐步建立專業基礎。兩師徒不僅曾並肩作戰，甚至曾在法庭上「打對台」，令他深刻體會訟辯的多面性與專業要求。

他強調，民商事案件的訟辯工作需要客觀冷靜，不能過度投入情感，需以證據強弱為依歸，保持專業判斷；而在人身傷亡及醫療疏忽案件中，則必須兼顧同理心與警惕心，避免因過度同情而失去客觀性。

王永愷資深大律師認為，香港法律制度既完善又成熟，是維持社會公義的重要基石。

法官人手不足是永恆難題

他自2018年起獲委任為暫委區域法官及暫委高等法院副司法常務官，現時擔任多項公職，包括大律師公會執行委員會名譽秘書及財政、香港訟辯培訓學會副主席、消費者委員會增選委員等。他認為曾任暫委法官的經驗，讓他更理解法官的需要，在訟辯中更能掌握他們的考量，故能在執業時更有效率地協助法院。

王永愷認為，香港法律制度既完善又成熟，是維持社會公義的重要基石，但法官人手不足卻是永恆難題，皆因法官收入相對比私人法律執業者低，令不少法律界人士因個人選擇與經濟考慮而卻步。他希望更多高質素的律師及大律師願意投身司法界，協助維持香港司法制度的效率與公義。

曾擔任暫委法官的他，深知法官肩負求證與裁斷的工作壓力，但卻能減少私人執業中「為一方拗爭」的壓力。他打趣道或許有一天自己厭倦私人執業的壓力，可能會選擇在適當時候投身司法界成為法官，但暫時未有這個打算。

記者：劉曉曦

攝影：汪旭峰