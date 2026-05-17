天文台︱明日離岸高地續刮6級強風 周五「雨過天晴」 5.24佛誕前後維持最高32度

【天文台/天氣】近日天氣不穩定，持續刮起大風及有雨。天文台今日（17日）表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。本港地區下午及今晚天氣預測，多雲，有幾陣驟雨。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，風勢有時疾勁。展望未來兩三日仍有幾陣驟雨。

天文台料本周中期天氣持續不穩定

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區仍有幾陣驟雨。預料受高空擾動影響，本周中期華南天氣不穩定。

佛誕前後天氣炎熱

根據天文台九天天氣預測，明日多雲，有幾陣驟雨，吹東至東南風4至5級，初時離岸及高地6級。隨後風勢有所緩和，但有雨天氣會持續幾日。

隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初華南沿岸天色好轉，天氣持續炎熱。本周五起會「雨過天晴」，5月24日佛誕前後，氣溫維持27至32度，部分時間有陽光。