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發展局：引入多項全港、全球首創建技術和物料 提速提效推進北都發展

社會
更新時間：11:39 2026-05-17 HKT
發佈時間：11:39 2026-05-17 HKT

發展局局長甯漢豪表示，北部都會區各項工程項目正全速推進，為加快建設步伐，發展局及其轄下部門以創新思維促進發展。其中，土木工程拓展署率先在北部都會區先行先試，積極引入多項全港乃至全球首創的創新建造技術和物料，包括國產超高強鋼行人天橋、橋樑橫向轉體技術、單邊挖掘U型盾構機等，成功克服地理與環境限制，促進北都基建盡快落成。

粉嶺繞道（東段）於5月3日正式通車，標誌北部都會區發展中首個大型運輸基建項目順利落成。繞道全長約四公里，由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，成為連接北區與市區的重要通道。

土木工程拓展署（北拓展處）工程師梁文懿表示，工程期間團隊面對多項地理與環境限制，包括要避開粉嶺公路繁忙車流；減低工程對鄰近龍躍頭、塘坑和崇謙堂一帶鄉村的影響，更需要跨越現有地面大型東江水管及港鐵東鐵線，以建造長跨度橋樑。

運用新技術令工期縮短約一年

他指，工程團隊只可以利用凌晨港鐵列車停駛後的短暫空檔施工，與時間競賽。工程團隊因此以突破思維引入全港首次應用的橋樑「橫向轉體技術」，並分別於兩個深夜順利完成兩段行車橋的轉體，其中一段為全球橋體最大彎曲度的轉體橋，單段橋身長約140米、重逾7000噸，運用新技術令工期縮短約一年，並大幅降低對鐵路營運的影響。

土木工程拓展署（北拓展處）工程師鄭允健表示，龍躍頭交匯處工程需於狹窄、交通繁忙和滿布地下管線的空間內建造「三層式架構」，即包含地下行車通道、地面迴旋處及設有單車徑的高架行人天橋，極具挑戰。其中，於4月中落成啟用的龍躍頭交匯處環形行人天橋，是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。

鄭允健解釋，S960強度約為一般鋼材的三倍，採用S960可大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑結構重量達百分之九十，碳排放則減少百分之六十五。輕量化的橋身不僅可以減少複雜地下環境下建造樁柱及橋墩的數量及規模，亦讓工程團隊可更靈活地組裝、運輸及架設橋面結構，例如使用較小型的吊重設備已可完成整個圓環橋面架設，充分體現創新科技如何協助克服工程挑戰。

「紫荊號」克服施工挑戰 突破季節限制

除粉嶺繞道（東段）項目，工程團隊在元朗南新發展區第一期基建工程亦積極應用創新思維及先進科技。土木工程拓展署（西拓展處）工程師李子亮表示，團隊引進並優化全球首創「紫荊號」單邊挖掘U型盾構機，以克服在擴闊元朗明渠時遇到的施工挑戰，最終成功完成約900米箱形暗渠工程，提升排洪能力並改善交通，以應對未來區內發展需要。

團隊採用「紫荊號」整合「支撐、挖掘、推進、預製件安裝與回填」五大工序，縮減佔用路面空間，並配合場外預製組件現場快速拼裝，大幅提升生產力與品質，並突破季節限制，即使雨季仍可持續推進，實現全年無休，工期因而縮短近兩年。「紫荊號」更榮獲英國《隧道設計與施工創新大獎》。

甯漢豪表示，很高興看到工程團隊積極引入國家創新建築技術和物料，並透過北都發展項目把它們推向國際。期望北都的建設能夠為世界各地，包括香港、內地和海外的先進技術和物料，提供大展拳腳的舞台，並推動香港成為國際基建樞紐，全力支持國家「十五五」規劃與高質量發展。

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