「發吽哣」大賽 ‧ 多圖︱參加者眾生相 有人放空「躺平」 有人「天然呆」
更新時間：19:21 2026-05-16 HKT
發佈時間：19:21 2026-05-16 HKT
發佈時間：19:21 2026-05-16 HKT
遊樂場協會今日( 16日 )在荃灣一個商場舉辦「發吽哣」大賽，有近70名參賽者在商場中庭「發吽哣」1小時。大會每隔20分鐘，會派工作人員以光學血氧儀，量度參賽者的心率，最平穩、平均心率變動最少的參加者為之勝出。
比賽下午3時開始，大部分參賽者脫下鞋子，用最舒適的姿勢「發吽哣」。有人帶備特製頭套、頭箍及椅子等裝備前來參賽，亦有人直接在地上軟墊「躺平」。為了完全放空自我，有人「天然呆」，有人選擇聽歌。比賽規定參賽者不能睡覺，閉眼超過5秒會被警告。
攝影 : 蘇正謙
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