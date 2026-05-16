馬會支持「融馬情國際藝術巡展」 尖沙咀站啟動與社區同行

香港賽馬會支持的「融馬情國際藝術巡展」，是馬會馬年系列活動的重點之一，今日（16日）於香港文化中心露天廣場舉行尖沙咀站社區展覽啟動儀式。由知名藝術家馬興文創作的馬匹雕塑在香港及內地巡迴展出，象徵馬會與社區同行。出席啟動儀式的嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡、馬會行政總裁應家柏，以及藝術家馬興文。

展覽晚間加入「馬」主題燈光秀

尖沙咀站今起至5月21日一連6日，在香港文化中心露天廣場舉行；其後將陸續於金鐘添馬公園，以及上海、深圳、廣州等地巡迴展出，透過藝術與社區互動，讓更多市民感受馬文化與當代藝術融合的魅力。展覽於晚間加入以馬為主題的燈光秀，呈現馬匹奔騰的動感與力量。

比賽最後選出30個得獎者／得獎隊伍

在啟動儀式上，同時公布「融馬‧同行」藝術創作比賽的結果。跨界藝術家馬興文長年推動中西文化藝術交流，並以「馬」作為重要創作符號，展現力量、團結與精神傳承。比賽為馬會慶祝140周年的活動之一，吸引全港數千名幼稚園至大學生參與，他們以中國藝術先驅徐悲鴻的馬畫為靈感，創作藝術作品。比賽共設10個組別，最後選出30個得獎者／得獎隊伍。

馬會推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。賽馬不僅深深植根社區，是廣受歡迎的體育活動，更體現香港「我做得到」精神，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定標記。香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，馬會的賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。這一切的成就，都離不開「馬」。