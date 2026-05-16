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機場T2︱5.27啟用 陳美寶月內兩度實地視察軟硬件準備情況 對整體運作感滿意

社會
更新時間：16:52 2026-05-16 HKT
發佈時間：16:52 2026-05-16 HKT

機場二號客運大樓將於本月27日正式啟用，運輸及物流局局長陳美寶表示，過去一個月，她兩次到訪新客運大樓，視察軟硬件準備情況；其中一次是在剛過去的周四( 14日 )，於機管局行政總裁張李佳蕙，和機場運行執行總監姚兆聰陪同下，視察新大樓的綜合營運測試情況，形容對整體運作感到滿意。機管局預計T2每年可分流約800萬離境旅客，有助紓緩T1，尤其離港層落客區的壓力。

機管局周四進行逾1100人參與的綜合營運測試  整個流程暢順

運輸及物流局局長陳美寶今日（16日）發表網誌，指在剛過去的周四，機管局安排了一場超過1100人參與的綜合營運測試。機管局、各本地航空公司、地勤服務供應商、機場保安公司以至運輸及物流局和民航處等共30個機構都有派員參與，模擬旅客於T2使用機場快綫列車、機場巴士、跨境交通工具及私家車抵達大樓、登記、寄行李、進入保安閘口、進行保安檢查、出境檢查、海關檢查，到最後由T2乘坐旅客捷運系統前往登機閘口的整個流程。

她稱兩次視察均能感受到機管局團隊為T2啟用做好每個細節，務求在硬、軟件上都能令旅客對香港留下美好印象。除了整個離港過程動線相當流暢，機管局亦在不同角落透過藝術以及科技感設計，為旅客營造「未出發先興奮」的氣氛，大樓亦配備更多自助服務設施和科技設備，與即將進駐，主打年青、活力的航企的目標客群相當吻合，令她印象深刻。

連接T2交通配套已準備就緒

連接T2的交通配套已準備就緒。旅客車輛日後可經機場路直達T2。視察當日，一行人正是使用新路抵達T2離港層的落客區，相關路段將於本月陸續對外開放。新路設有三條外行車線，供私家車及的士使用；另設有兩條内行車線讓旅遊巴及公共巴士上落乘客。落客區設有4個入口，全數均有上蓋覆蓋，即使天氣不似預期，一樣能全天候遮風擋雨。

日後所有A線巴士均會先後經過兩座客運大樓；機場快綫亦預計在5月20日起一併服務T2，列車兩側車門將分別連接T1和T2。而提供近千個泊車位的機場三號停車場已在3月尾開放予公眾使用，透過室內通道可無縫往返T2，接、送機或快閃外遊同樣方便。

陳美寶指約15家主要營運短途及區內航線的航空公司將分階段進駐T2。T2共有68個自助服務櫃檯、108個混合櫃台，並提供新一代智能登記設施。旅客自助登記後，只需將行李輕鬆放上超低地台的行李輸送帶，再在一觸式自助託運服務屏幕上輕輕一按，即時就可解放雙手，準備離境上機。

T2離境大堂設有20條自助保安閘口及12條輔助通道。進入禁區後，則設有15條智能安檢通道，以最新三維及360度的電腦斷層X光技術，取代現有的二維掃描技術。智能安檢通道具備自動托盤回收、內置托盤消毒，以及旅客遺留物品在托盤上的自動提示等功能。同樣務求令旅客安檢時間縮到最短。T2的12間零售及8間餐飲設施已全數就位，當中更有不少人氣食店，連同去年9月開始營運的旅遊車候車大堂多間港味食店，總有機會找到一間「啱食」舖頭。

陳美寶實測T2洗手間  增設衣帽間與化妝鏡兼有親子洗手間

陳美寶指這次視察更去了一個非一般的景點─洗手間。在《全球旅行獎 2026》中，香港國際機場榮獲「全球最佳機場洗手間」殊榮，證明香港機的世界級服務不會遺漏任何細節，連洗手間設備也一絲不苟。她相信很多女士與我一樣，都對洗手間的設計亦相當有要求。除了要乾淨，亦希望可以方便整理儀容。T2洗手間的設計，除了空間較T1更大，機管局更深入分析旅客使用習慣並優化設施，增設特色空間如衣帽間與化妝鏡，亦設有親子洗手間。門口亦有等候座椅，全方位照顧旅客需要。

另外，陳美寶稱表示，自己早前在工作期間意外跘倒左腳受傷。這兩次到訪T2，她亦趁機體驗香港國際機場的無障礙設施，覺得相當滿意。她指這次受傷經歷，令她能以第一身感受各項無障礙設施的通達性，令她更感謝各團隊同事工作時細緻入微地照顧好市民所需。

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