宏福苑聽證會｜警方報告公開 黑社會未必是圍標主要參與者 倡向舉報者「從輕發落」以換取證據

宏福苑獨立委員會昨日(15日)公開執法部門就全港大維修圍標或不當行為報告。警方認為樓宇維修工程中的圍標行為，涉及包括業主、法團、顧問公司、承辦商及「所謂屋苑關注組」等，黑社會組織常在其中扮演「執行者」角色，在必要時透過威嚇甚至暴力手段為不法利益開路。

跨部門推復安居計劃設專線

警方由有組織罪案及三合會調查科警司林啟初提交供詞，指因應大維修工程可能被黑社會滲透，警方早於2013年已聯合屋宇署、市區重建局（市建局）、競爭事務委員會（競委會）、廉政公署等多個政府部門及公營機構，牽頭成立跨部門工作小組，並推出「復安居計劃」（RenoSafe Scheme）。設立了警方24小時專線（2527 7887）供市民就樓宇維修相關事宜作出查詢或投訴，警方亦巡查了 7100 幢建築，接獲了 345 則熱線查詢，其中的 4 宗被轉介至競委會和廉政公署。

警隊非打擊圍標主要機構

林啟初在證詞亦提到，警隊並非打擊與樓宇維修工程相關的反競爭行為（如圍標及賄賂活動）的主要執法機構，沒有數字或實際個案可就樓宇管理工程中的反競爭行為作出肯定性結論。

警方由有組織罪案及三合會調查科警司林啟初提交供詞。資料圖片

黑社會參與圍標方式多變

供詞指黑社會的參與有不同方式，包括直接參與、透過中間人祕密接觸、影響「關注組」或透過與顧問或承辦商的間接聯繫參與。假設黑社會總是主導者或他們有重大參與可能並不準確，因為許多圍標計劃是由普通市場參與者組織及執行，黑社會分子僅在特定階段參與，或根本沒有參與。當需要有人「做骯髒活」，以及必須使用某些形式的壓制及/或暴力時，黑社會便會成為「執行者」。透過威嚇、滋擾甚至暴力手段，打壓提出反對意見的小業主或競爭對手，以確保不法利益順利落入集團口袋。林啟初又提到有情報顯示，少數黑社會已成立並經營自己的顧問及承辦商公司，參與樓宇維修工程。

倡從輕發落豁免檢控誘同謀舉報

他指目前的《競爭條例》主要屬民事性質，考慮到圍標罪行的隱蔽性，圍標活動的秘密及地下性質，使傳統的調查工具失效。必須考慮採用其他方法來改善證據搜集，如向舉報者提供「從輕發落」(“leniency”) 或合作協議等誘因、甚至豁免檢控 (“immunity from prosecution”)，以鼓勵同謀者舉報和提供證據。

競爭事務委員會報告中指出，現行針對樓宇維修領域反競爭行為的法規仍有優化空間。

競委會擬修例強化打擊合謀維修

競爭事務委員會報告中指出，現行針對樓宇維修領域反競爭行為的法規仍有優化空間。為此，競委會建議修訂《競爭條例》，建議採用民事舉證標準，並參考海外已建立的法律推定機制；例如只要證實競爭對手之間曾傳送敏感資料，便應被推定為具備影響市場行為的意圖。此外，修訂建議訂明競委會毋須證明招標者不知悉相關的反競爭行為，同時應大幅度提升罰款金額及取消董事資格的期限。

諮詢刑事化方案並研雙軌制可行性

在反競爭行為刑事化方面，競委會明確表示支持相關建議，目前正就刑事化方案諮詢律政司的意見。會方正研究英國等地的法律實踐，評估在香港應用「民事與刑事雙軌並行」競爭法例框架的可行性。

