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明日離岸及高地達吹7級風 下周初仍落雨 5.22起最高氣溫升至32°C

社會
更新時間：14:06 2026-05-16 HKT
發佈時間：14:06 2026-05-16 HKT

天文台表示，受一股達強風程度的偏東氣流影響，明日廣東沿岸風勢頗大，而一道低壓槽會為南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預計明天最低氣溫為24度，最高氣溫則是27度，多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹東至東南風5級，離岸及高地達7級。

天文台又預料偏東氣流會在隨後一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，下周初至中期廣東地區仍有驟雨。據天文台9天天氣預報，周一(18日)及周二(19日)多雲，有幾陣驟雨，當中周一的氣溫較涼，氣溫介乎25至28度，周二則介乎26至30度。

天文台又指，隨著高空反氣旋增強，下周後期華南地區天色好轉，天氣持續炎熱。據天文台9天天氣預報，由5月22日開始，最高氣溫已升至32度，最低氣溫亦有27度，日間天氣炎熱。
 

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