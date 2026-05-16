嗇色園辦佛誕浴佛活動 設互動體驗區 紐約大學生特來致敬：欣賞佛教導人向善

為迎接佛誕及以表儒、釋、道「三教同尊」之宗旨，嗇色園今年首度與國際佛光會香港協會合辦，於今明兩日（16日及17日）在嗇色園黃大仙祠合辦「慶祝佛誕浴佛」活動，黃大仙祠亦會延長開放時間，今日延至下午6時，明日開放至8時。不少市民與旅客到場參與，有市民指，每年都會參與佛誕活動，今日活動的整體體驗比預期舒適。亦有來自美國紐約的學生認為活動很有趣，很喜歡現場氣氛。

設多個互動專區 宣揚「三教同尊」

活動浴佛區設於黃大仙祠鳳鳴樓廣場（月老廣場），參加者以淨水灌沐悉達多太子聖像後，可獲結緣品（甘露水）乙份。祠內亦會有眾多不同互動專區，包括設有「Q版浴佛展板」的打卡留念區、以毛筆臨摹「星雲大師法語」簡化版法語字句的書法體驗、拓印星雲大師「一筆字墨寶」的一筆字拓印體驗，以及「三好拼圖」互動遊戲區，令大眾可以較輕鬆的方式了解佛法的智慧，並藉此洗滌心靈。

市民：盼願望成真

市民徐太指，每年都會參與佛誕活動，以往多前往維園，今年首次到黃大仙祠參加。她形容這裡較維園清靜，亦因非正日，人流比預期少，「不用排隊排很久，幾好」，整體體驗比預期更舒適。她今日拓印了星雲大師「存好心」墨寶，又指願望「實在太多」，但最希望家人所有心願都能逐一達成。

旅客讚氣氛佳

深圳旅客何小姐表示，此行主要是過來還願，恰好遇上了佛誕活動。她認為場地雖為道教場所，但舉辦佛教活動很有創意，而當中以沐浴禮佛最令她心靜，「整個過程感覺被淨化」。她笑言今年的願望是希望可以發財，並表示若工作不繁忙，佛誕正日仍會再來。

來自美國紐約的Koi表示，正參與大學的短期交流計劃，會在港停留兩星期。她指自己一直對佛教文化有興趣，曾在日本參觀寺院，今次得知本港有佛誕活動，特意前來表達敬意。她指自己並非有深厚宗教信仰的人，但佛教教導人要保持謙卑、關心他人，傳遞善意而不強迫別人，「這是我最欣賞的地方。」她認為活動很有趣，笑言自己可能是現場唯一的西方面孔，但很喜歡這裡的氣氛，並為家人祈求健康與快樂。

來自泰國的Ploy表示，此行主要因工作來港，只停留兩天，本來只是在搜尋附近的餐廳，恰巧遇上佛誕活動。她形容現場人流多、氣氛熱鬧，活動很好玩，不少市民排隊參與儀式，亦有人在場祈福，整體氛圍很好。她希望來年有好運、工作順利。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰