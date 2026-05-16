港鐵紅磡站鐵路展「載遇‧站見」今起免費入場 首周末場次迅速爆滿 預約參觀者達1500人

港鐵公司紅磡站「載遇‧站見」鐵路展已完成擴充，以全新面貌亮相，並於今日（16日）起開放予已預約人士參觀。港鐵表示，公眾反應踴躍，首個周六及周日場次迅速爆滿，預約參觀人數達1,500，可親身走進鐵路世界。全新回歸的鐵路展首度推出「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，讓參觀者化身車長，感受駕駛列車的真實挑戰。

擴充後的展覽在保留4架退役列車的同時，更結合列車模擬駕駛體驗，多項互動體驗及幕後場景，帶領公眾由乘客視角走進鐵路運作核心，讓公眾一站式探索鐵路運作背後的專業知識，以及鐵路如何推動城市發展、連繫社區生活。

「載遇‧站見」鐵路展逢星期五、六、日及公眾假期免費開放予公眾參觀。公眾可透過官方網址預約未來30日內的參觀時段，名額有限，先到先得。

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