法律界盛事｜六男女大狀晉升資深大律師 大律師公會及律師會讚揚六人實至名歸 充分體現法律界薪火相傳

終審法院今早舉行一年一度法律界盛事《資深大律師委任典禮》，終審法院首席法官張舉能委任陳永豪、嚴永錚、王永愷、卓元暢、鄭欣琪及Charles Simon Hollander六人成為資深大律師。香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師讚揚六人皆「德才兼備、名副其實」，專業涵蓋刑事、商業、公共法律、婚姻家事、建築及醫療事故等範疇，令香港法律人才「百花齊放、各展所長」，有助維護司法公正。香港律師會會長湯文龍讚揚六人實至名歸，充分體現法律界「薪火相傳、後繼有人」。

毛樂禮：六位新任資深大律師「人品高尚、才華橫溢」

香港大律師公會主席毛樂禮在致辭時表示，新獲委任的6名資深大律師的專業領域，涵蓋刑事法、商業法、公共法律、婚姻家事法、建築法，以及醫療事故相關法律。他們具備的專長將令本港大律師專業人才更加豐富，幫助訴訟人，協助法院履行其在香港執行公義的司法工作職責。



毛樂禮強調，大律師專業「獨立不阿、秉公執法」，香港大律師制度「根深蒂固、歷久彌新」，憑藉「不可拒聘原則」保障訴訟人權益，與律師專業「互利共生」，共同維護社會公義，毛樂禮形容六位新任資深大律師「人品高尚、才華橫溢」，深受同業敬重與愛戴。毛樂禮最後寄語六人再接再厲、精益求精，在未來繼續鞠躬盡瘁、守護法治、事事順利，為香港法律界及社會作出更大貢獻。

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湯文龍祝願新任資深大律師「再創高峰、名揚四方」

香港律師會會長湯文龍致辭指，「資深大律師」名銜不僅是榮譽，更是「任重道遠」的責任，象徵在法庭與專業內的領導力，不僅是對各位個人專業歷程的肯定，亦為法律專業增添光彩。而香港法律制度的穩健發展有賴「集思廣益、群策群力」，並寄語新任大律師以「嚴謹操守、獨立判斷」維護公眾對司法制度的信心，繼續「鞠躬盡瘁、守護法治」。

湯文龍稱，香港法律專業「同舟共濟、相輔相成」，律師與大律師分工明確、使命一致，共同維護司法公正。湯文龍展望未來，期望法律制度能「與時並進、精益求精」，既反映現代實務面貌，亦鞏固香港作為「一國兩制」下普通法司法管轄區的獨特優勢。湯文龍最後祝願六位新任資深大律師「再創高峰、名揚四方」。

法庭記者：劉曉曦

攝影：劉駿軒