海關籲停用不安全丫叉及七巧板玩具 涉傷害眼睛及有窒息風險

香港海關今日（16日）提醒市民，留意一款具潛在危險的丫叉玩具，以及一款可致窒息風險的七巧板玩具。測試結果顯示，該兩款玩具對兒童構成安全威脅，家長應立即停止讓子女把玩，商戶亦須將其下架。

丫叉動能過高可傷眼 七巧板或致窒息

海關人員早前於年宵市場攤位試購玩具作安全測試，發現一款丫叉玩具的發射物動能達到一定水平而沒有配備由彈性物料製造的前端部分，若射向眼睛或面部，有機會對他人造成傷害。該款丫叉玩具亦欠缺相關的風險警告、標記及《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記。

該款不安全七巧板玩具的其中兩件部件，如兒童不小心吞下，可能會構成窒息危險。政府新聞處圖片

該款不安全丫叉玩具，測試結果顯示該玩具有傷害兒童或其他人的眼睛或面部的潛在危險。政府新聞處圖片

同時，海關亦發現另一款七巧板玩具有小部件，但欠缺合適使用年齡及潛在風險的所需警告字句，亦未附有《條例》所規定的識別標記。如兒童不小心吞下，可能會構成窒息危險。

海關檢700件玩具 發禁制通知書

行動中，海關共檢獲約700件相關的丫叉及七巧板玩具，並已向有關商戶發出禁制通知書，禁止其繼續銷售。海關人員巡查全港各區後，暫未再發現上述玩具有售。目前調查仍在進行中。

海關提醒市民，購買購買及把玩丫叉及七巧板玩具時應注意以下事項：