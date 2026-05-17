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陳永豪專訪｜「信法律人人平等」 靠互動培育新一代

社會
更新時間：08:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-17 HKT

陳永豪坦言，香港的法治環境讓他從小感受到公平公正的重要性，法治精神成為他畢生堅持的核心價值，「我一直相信法律應平等適用於每一個人，這也是我堅持至今的信念」。他強調，刑事法必須「平易近人」，才能讓大眾理解並尊重。培育新一代，不是強求他們投身法律界，而是感染他們對法律的熱愛，讓他們在互動中感受到法律的溫度。

寄語後輩培養聆聽分析能力

談到香港法治的現況，他認為法治是社會穩定的基石，而國家安全是法律制度重要的組成部份，「符合本地需要而完善法律，必然是健康社會的調適過程」。即使在《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效後，挑戰與疑慮並存，但根據《香港國安法》而提出的刑事檢控僅佔所有刑事案件的0.2%，隨著案例增多，大眾會逐漸理解法庭理據。法律界應成為法律與公眾之間的橋樑，既捍衛程序公義與專業守則，又向社會深入淺出地解說法理。

陳多年來積極參與公益服務公眾，包括善導會及當值律師服務，並在香港大律師公會擔任執委及公民教育常委會主席，推動法治及公民教育，促進社會對法治的理解，培育年輕一代。他寄語年輕大律師要培養聆聽與分析能力，重視邏輯思維與細節，並在模擬法庭及實務中多練習論證。

展望未來，他認為法律界挑戰在於科技與跨境案件的複雜性，AI雖能協助整理資料，但永遠無法取代大律師的同理心與判斷力，「只有人先感覺到人的溫度」。 陳認為法律界人士必先苦其心志，把專業知識及技術推上最高，一方面善加利用資訊科技，另一方面則專注於前瞻性分析與人性化服務。

陳謂，人就是要不斷自我成長，熱愛學習與不斷反思，把自己成為自己的對手 ：「他愛你而不嫉妒，他敬重你而不敷衍，他軟弱你要趕過他，他比你精神你要追上去。這樣，你永不會獨行。」

記者：劉曉曦

攝影：葉偉豪

 

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