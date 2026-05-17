《法內情》啟發投身法律 劉德華親筆牌匾成生招牌 新晉資深大狀陳永豪堅守公義勵群倫

「我自幼被劉德華主演的《法外情》及《法內情》的法庭訟辯場景所吸引，崇拜劇中人的正義感，引發我對法律的興趣，令我立志成為大律師」，陳永豪憑藉對刑事法律的熱忱與專業，今年5月榮升「資深大律師」，為職業生涯寫下重要里程碑。回顧其成長與執業歷程，陳笑言：「熱忱來自對幼稚單純的喜歡吧」，「從香港城市大學法律課程到香港大學犯罪學碩士全A畢業，一步一腳印，將社會科學的視野與刑事訴訟專業結合，塑造出更立體的法律視野。」他創辦的恪雅大律師事務所（Courtyard Chambers），寓意「恪守法度以存公義，博雅風標以勵群倫」，更喜獲劉德華親筆題字「法內有情」牌匾，成為事務所的「生招牌」。

現年51歲的陳永豪在資深大律師清洪的事務所見習期間，深受清洪、已故溫華盛大律師、 謝華淵資深大律師及鍾偉強大律師之啟發及影響。他自1998年獲認許執業， 至今逾27年，他早年原本打算專注公司法、信託法及財產爭議，直至遇上恩師溫華盛大律師，才真正走進刑事法律世界，其後更跟從恩師步伐修讀犯罪學碩士。

不忘恩師教誨「以人為本」

陳讚揚恩師溫華盛大律師以正義感、同理心及剛正不阿的風骨，深深影響他的人生方向。恩師深知他醉心商業運作案件，建議他努力發展商業詐騙、賄賂等的案件，兩人更會「角色扮演」，模仿證人練習盤問，他甚至在恩師病重時停工陪伴左右，短短兩年師徒情誼，卻改寫了他的一生。

他憶述恩師臨終前叮囑他最重要的道理是：無論案件多困難，也是「Be Human」， 提醒他凡事以人為本，不要為錢工作，每天做一個更好的人。他在等待今年資深大律師晉升 「放榜」 時，亦在辦公室緊握恩師25年前的遺照禱告，得知自己榮升「資深」後立即感謝對方、家人一直的支持， 以及所有前輩、同事和朋友的信任。

執業多年，陳永豪處理過多宗香港法律史上極具代表性的轟動案件，包括擔任許仕仁收受賄賂案第五被告的首席大律師，審訊長達百多天，考驗各級司法制度的嚴謹性；亦曾參與陳志雲案，令他體會到電影情節般的論點表達和見解以及「公正審訊」的真諦。

處理許仕仁陳志雲案體會深

陳指這些案件都讓他更深刻體會到，無論案件多複雜、多觸目、多艱巨，所有法律工作者都得堅守崗位，為維護法治精神精益求精作出貢獻。他強調，大律師需持平，易地而處，亦要願及客戶感受，不能只為輸贏，亦不能用挖苦字眼爭辯，而是據理力爭，期望法庭接納其論點。

擔任暫委法官學懂換位思考

他自2012年起屢獲委任為暫委區域法院法官長達12年，讓他從另一角度審視證據與程序，學懂「換位思考」，加深對香港司法制度的理解。他坦言自己始終未曾以資深大律師頭銜執業，現時「未知道自己可以做到幾多嘢」，故晉升資深大狀後繼續私人執業、參與公職或成為法官，也需時間慢慢領略哪樣才是自己喜歡做的事。

他重申其對法律的熱忱依然不減，「不論我身處任何崗位，我都會秉持公義、守護法治，盡力做到多一點用心、多一點努力」，未來期望繼續貢獻所長，培育更多年輕人才，並為香港法治發展盡一分力。

記者：劉曉曦

攝影：葉偉豪