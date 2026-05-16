醫管局延長4類病房探訪時間 初步實施順利達分流效果 將總結經驗研擴至其他病房

醫管局將進一步優化公立醫院探訪安排，其中兒科、復康/療養 、護養服務 、以及紓緩治療/寧養病房的探訪時間將延長，九龍中及新界西聯網已於5月2日及4日開始推行。醫管局總護理行政經理唐華根今（16日）在電台節目表示，措施是根據病人需要而訂。對於兒科病房探病時間延長至24小時，他解釋稱，兒童在陌生醫院環境中，若無父母陪伴會面對較大壓力，需要安撫，因此容許家長於夜間探訪。至於另外三類病房，病人病情已趨穩定，家屬照顧需求較大。他稱新安排初步實施順利，達到分流效果。

其餘聯網大部分6月實施 暫不涵蓋急症病房

唐華根表示，其他聯網正準備推行新安排，大部分醫院6月起實施，少數醫院要到7月才能執行。措施現階段只涵蓋4類病房，其他如急症病房較多「危急重」病人，醫療程序頻繁且留院日數短，故暫不推行，但醫管局會積極研究可行性。

前線憂增加工作量 醫管局：會持續溝通及調配人手

唐華根續稱，會總結經驗，研究新安排可擴展至哪些病房，例如骨科及婦產科亦有機會納入。他理解前線人員對新政策有焦慮，會持續溝通，但率先推行的兩個聯網安排尚算順利，有需要時會靈活調配人手，現時未見員工有特別壓力。

沙田醫院行政總監余海欣指，前線醫護反映新安排有好處，有醫生指家屬更常了解病況，有利醫患關係。有醫院護理人員致電節目表示，擔心延長病房時間增加工作量，例如家屬經常有查詢。唐華根回應指，將繼續與前線人員溝通，期望影響減至最低，並持續監察及適時調配人手。

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