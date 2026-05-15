肉毒桿菌︱32歲女沙田打Botox後中毒 疑非註冊醫生操刀 衞署籲注射前查閱醫委會名冊

衞生署衞生防護中心正調查一宗疑似肉毒中毒個案，一名32歲女子本月初於沙田京瑞廣場一辦公室接受肉毒桿菌毒素注射後，出現頭暈、視力模糊及四肢無力等徵狀，臨床診斷懷疑為肉毒中毒，目前情況穩定。

經中介前往注射 一周後現病徵

中心指，該女病人報稱於5月4日，由中介人帶往沙田京瑞廣場一辦公室，接受現場人員為其雙腿注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑，她相信注射人員並非註冊醫生。及至5月13日，她因頭暈、雙腳麻痺和視力模糊，到仁濟醫院急症室求診並留院治療。她其後出現上肢無力，目前情況穩定，正接受肉毒桿菌抗毒素治療。

衞生防護中心呼籲，在香港接受肉毒桿菌毒素注射，只應由本地註冊醫生施行。消費者在接受療程前，應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

中心提醒，來源不明的針劑可能混雜雜質或劑量參差，品質及效果並無保證，市民應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。