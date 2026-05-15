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林憶蓮演唱會︱明起一連兩晚啟德主場館登場 憑票解鎖極致演唱會體驗＋零售館精選優惠

社會
更新時間：19:28 2026-05-15 HKT
發佈時間：19:28 2026-05-15 HKT

林憶蓮《迴響巡迴演唱會 RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》將於5月16日及17日（星期六及日），一連兩晚在啟德主場館舉行。今次演出為林憶蓮相隔9年再度於香港舉行個人演唱會，勢必喚起跨世代樂迷的集體回憶。

節目日程 
安檢站開放時間 : 4:30PM
觀眾入場：5PM
演出時間：7PM

入場前做好準備　確保最佳觀演體驗

為確保觀眾享有最佳演唱會體驗，啟德體育園（體育園）提醒觀眾出發前做好準備︰

（一）提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而《天色已黃昏》延誤取票；

（二）查閱入場安排和路徑（特別是入場時間和閘口），預留足夠時間安檢入場；

（三）了解交通安排，提前計劃到場及離場交通。駕車觀眾請提前預訂泊車位，以提升整體入場與散場體驗。
啟德主場館：https://hkt.hkticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000001223001 
啟德體藝館：https://hkt.hkticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000001229001 

（四）留意天氣及限制攜帶物品，由於天氣不穩，園方建議觀眾在《下雨天》穿著輕便合適衣物，同時提醒留意受限制攜帶物品規定，包括請勿攜帶長度超過35厘米的雨傘進場。如有需要，入場人士可使用場外設置的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，惟須自行評估相關風險；亦可選擇使用付費行李寄存服務。寄存費按物品大小而定，雨傘寄存費用為港幣10元；或使用附近的電子儲物櫃作短暫存放，並於離場時取回物品。

有關《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》的場地規則及限制物品，可參閱主辦方的官方資訊。觀眾請查閱運輸署公布的最新交通消息

延續音樂體驗 憑票暢享啟德零售館多重優惠

當晚的感動不止於場館之內，更延伸至園區的每一個角落！憑當日演唱會門票， 觀眾可於啟德零售館指定商戶及餐飲品牌尊享專屬優惠 ，涵蓋運動時尚、美妝及人氣美食。讓音樂的餘韻，從入場前延續至散場之後——在《日與夜》的動人旋律之間，沉浸感官享受，同時體驗購物與餐飲帶來的《喜樂》，締造一個完整而難忘的音樂之夜。

此外，零售區的部份商舖及餐飲設施將延長營業時間，讓樂迷於演唱會前後盡情購物與用餐，把音樂帶來的悸動延續，即使《愛上一個不回家的人》，也能在這裡停留，讓餘韻繼續流轉。

商戶名單及優惠詳情請按此

延長營業商戶名單請按此

 

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