屯門醫院七旬翁「通波仔」亡 疑涉壓力監測套件 衞生署促停用

屯門醫院昨日（14日）公布一宗醫療風險警示事件，一名患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，於5月11日接受「通波仔」手術後，冠狀動脈出現氣泡，病人情況持續惡化，並於同日離世。根據醫管局提供的初步資料，懷疑事件與手術期間使用的一件壓力監測套件有關。衞生署今日（15日）表示，正與涉事醫療器械的本地負責人調查和跟進事件，已要求即時停售有關批次產品，以及通知用戶停止使用。

衞生署聯絡器械負責人促停售停用

衞生署指，由於涉事的壓力監測套件已在衞生署「醫療器械行政管理制度」下表列，署方接報後即時跟進，聯絡醫療器械的本地負責人，要求就事件展開調查並提交調查報告。

為審慎起見，署方已求本地負責人即時停售有關批次產品，並聯絡本港所有使用相同批次醫療器械的用戶，通知他們暫時停止使用受影響批次的產品，署方至今未有收到其他涉及該醫療器械的呈報。

署方亦已透過網頁發出特別警示，及通知持份者，呼籲使用者如持有相關產品，應暫時停止使用及聯絡本地負責人跟進。

特區政府計劃在今年下半年提交條例草案，完成於2026年底前在衞生署下成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」的目標。

擬年底前成立香港藥械監管中心

衞生署又指，目前「醫療器械行政管理制度」屬自願性質，特區政府計劃在今年下半年提交條例草案，完成於2026年底前在衞生署下成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」（「香港藥械監管中心」）的目標。署方強調，「香港藥械監管中心」成立後，將有序整合西藥、中藥和醫療器械的監管職能，通過規管西藥和中藥的現行法例和擬議的醫療器械法定規管框架，全面提升藥械的監管和審批制度，助力發展香港成為國際醫療創新樞紐。

相關新聞：醫療事故｜屯門醫院75歲翁「通波仔」期間亡 疑涉導管接口異常致病人冠狀動脈出現氣泡