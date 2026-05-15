兩叔姪涉瞞利益衝突詐騙新世界物管逾200萬元罪脫 官指被告或僅為助承辦商周轉資金

兩叔姪任職新世界物業管理公司工程部時，被指在2017年至2020年間隱瞞利益衝突及使用虛假報價文件，串謀詐騙公司將多項工程判授予2人參與成立的工程商。2人否認串謀詐騙等5罪受審後，暫委法官劉綺雲今午在西九龍裁判法院裁決認為，關鍵控方證人如被告上司等證供並不穩妥，辯方指新世界結算周期太長，被告同居女友為解決其他承辦商的資金周轉問題而成立涉案公司，說法不無道理，裁定2人全部罪脫。

官指被告上司着力撇清與被告關係證供不可信

兩名被告分別為新世界物業管理公司50歲前助理技術經理朱劍輝以及31歲前助理技術主任朱鑑賢，同被控2項串謀詐騙罪。控方指控朱劍輝以及朱鑑賢兩叔姪串謀，向新世界隱瞞2人成立和管理溥森（創建）有限公司，誘使新世界把72份工程訂單判給溥森，以及串謀使用114套看來由4間公司發出的報價文件，而誘使新世界把56份工程訂單判給溥森。

控方指控朱劍輝沒有向直屬上司助理總經理謝偉申報與溥森的利益衝突，惟劉官認為謝偉證供存疑。謝偉供稱相對後期才留意到溥森出現，劉官指出謝偉由頭到尾多次處理與溥森有關的採購申請表及採購訂單，與其說法不符。劉官又指謝偉曾批核檢查的採購申請表及採購訂單中，當中有14份溥森報價單與工程預算銀碼完全相同，朱劍輝若無申報溥森的關係，謝偉作為高級管理層在批核檢查時理應起疑，但謝偉不單沒有，還說自己後期指示下屬就溥森查冊及詢問朱劍輝何以經常找溥森報價，證供全不可信。劉官認同辯方陳詞，指謝偉在書面證供及庭上證供均着力撇清與朱劍輝的關係，表示2人沒有私交，卻隱瞞2名被告曾到個人單位幫忙做私人工作。

部份證人口供似有隱瞞且不合情理

劉官批評其他報價公司中，通力技術服務有限公司工程經理張景全在通力有否就涉案工程等項目報價事宜上出現選擇性記憶，盤問下明顯改變說法；宗源工程（香港）有限公司老闆梁啟榮供稱不知涉案報價單真偽，說法似是而非，似乎是有所隱瞞；智源服務有限公司老闆洪展如理應重視智源有否依時回覆新世界的報價邀請以免被處分，卻供稱不清楚智源曾否遲交回覆，說法不合情理，不是實話實說；駿麒工程有限公司老闆葉海傑不能肯定涉案27份報價單全屬虛假，主問時隻字不提知情並授權朱劍輝按其要求而處理駿麒報價單，顯然有所隱瞞。

朱劍輝作供時指上述報價公司因為工作繁忙，主動提出把公司印章交給自己，往後可以由對方口頭報價，再由自己填寫報價單、蓋印及隨便簽名，劉官認為其說法合情合理。

信兩叔姪在事件上僅屬幫忙性質

朱劍輝供稱有承辦商投訴新世界結算周期太長，同居女友提議成立溥森去解決其他承辦商的資金周轉問題，朱鑑賢只是應自己要求協助同居女友辦理溥森申請。朱劍輝認為溥森是其中一個承辦商，他不會決定溥森的報價價錢，沒有利益衝突，他實際上正在協助新世界，亦已向上司申報。劉官指根據紀錄，朱劍輝與溥森銀行戶口的金錢往來多年來只有3項，包括買車及收取女友還款，沒有其他證據顯示兩者之間有其他關聯，看不到任何理由要懷疑朱劍輝說法，認為證據反映朱劍輝盡力為上司解決承辦商的問題，也指向朱劍輝曾向上司申報。

劉官終認為朱劍輝實際上沒有參與成立管理溥森，不是溥森的實益擁有人，證據上吻合其證供；另指朱鑑賢幫助溥森的工作沒有收取任何金錢利益，從通訊紀錄可見初期參與只是出於幫忙性質，朱鑑賢在報價過程中沒有決定權，只是負責傳遞文件。

案件編號：DCCC1152/2023

法庭記者：陳子豪