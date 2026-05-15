SEN｜研究：穿戴式體感訓練系統助改善協調 參與率高傳統訓練近8倍

不少有特殊學習需要（SEN）的兒童面對身體協調問題，東華三院與東華學院的研究發現，穿戴式體感訓練系統（WISTS）較傳統訓練，能有效提升兒童的動作協調能力，其遊戲化元素更提升了兒童的訓練時數及參與度，參與率高傳統訓練近8倍。團隊指，研究結果有助日後發展出更智能化、高成本效益且易於操作的穿戴式家居訓練系統。

東華三院社會服務科青少年及家庭服務部今日（15日）舉行賽馬會「『家長樂輕鬆』計劃 2.0——感覺統合功能提升」親子輔導研究發布會暨分享會，展示創新科技應用於兒童復康訓練的成效。

穿戴式體感訓練系統（WISTS）。

體感訓練系統提高兒童學習動機

東華三院家庭成長中心2023年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，展開為期三年的賽馬會「家長樂輕鬆」計劃 2.0，為2至12歲、因特殊學習需要或家庭關係問題而引致行為、情緒、社交、專注及感覺統合困難之兒童及其家長提供以社工主導的親子輔導及家庭支援服務。中心去年6月至今年3月期間，與東華學院研究團隊合作，招募39位年齡介乎6至11歲的兒童，當中分為 WISTS 訓練組（介入組）及接受傳統訓練組（對照組），比較 WISTS 訓練和傳統訓練的訓練特性。

研究團隊表示，為期10周的研究中，參加者需每天進行30分鐘訓練，每星期會引入全新訓練模式，維持兒童的投入感與學習動機。結果顯示，WISTS 組與傳統訓練組在完成訓練後，於多項動作協調測試（包括手部靈巧度、上肢協調、雙側協調及平衡）均顯著進步。值得留意的是，WISTS 組每名參加者平均累積72小時訓練，遠高於對照組的平均8.21小時。這反映結合穿戴式感應器與遊戲化元素的 WISTS，有效提升兒童訓練動機與持續性，展現出更高的依從性與參與度。

東華學院醫療及健康科學學院（職業治療）助理教授葉智斌（左一）及東華三院家庭成長中心主任戴煒堯（右一）。

學者：及早介入免影響日後自信

東華學院醫療及健康科學學院（職業治療）助理教授葉智斌表示，若兒童有協調障礙，可影響日常自理及學習表現，希望及早協助他們，「他們回到學校可能被同學笑，影響結交朋友，幾年後可能失去自信心，這問題不會隨著長大而改善，會延續至成人階段。」他指，從研究可見，WISTS 有效提升兒童基礎動作協調能力，但其他方面的介入仍有需要，「我們要走多一步，透過其他訓練，令到他進步了的能力，可帶到日常活動功能上，包括自我照顧、書寫、運動等。」

被問到訓練是否越早越好，葉智斌說，兒童年齡達入讀幼稚園，即可接受 WISTS 訓練，「當然遊戲的設定需要調節，3、4歲玩的遊戲與12歲玩的遊戲，難度有相當差別。」

東華三院家庭成長中心主任戴煒堯表示，期望透過今次研究成果，促進家長與孩子更容易參與及掌握相關訓練。展望未來，她期望持續優化並普及 WISTS 模式，降低治療成本，惠及更多有需要的兒童與家庭。

記者、攝影：蕭博禧