IMF讚香港經濟增長展韌性 商業房地產面對結構性挑戰 陳茂波：已有一系列措施穩定市場

國際貨幣基金組織（IMF）代表團完成就香港特區2026年第四條磋商討論後，今日（15日）發表初步總結，讚揚香港經濟增長展現韌性。代表團指出，受惠於科技相關出口表現強勁、私人需求逐步改善，以及金融市場活動反彈等利好因素，香港經濟持續復蘇。財政司司長陳茂波表示，留意到報告中提到商業房地產面對結構性挑戰，特區政府近年已採取政策措施穩定市場。就基金組織提出的不同建議，特區政府會分析研究。

IMF：北都有助創科發展和高增值服務

代表團再次肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」角色，尤其是在主要股權集資中心及領先的離岸人民幣業務樞紐方面。代表團亦認同包括發展北都等各項政策措施，有助本港發展創科和高增值服務，支持經濟增長和結構轉型。代表團認為，基於當前經濟狀況，2026年財政政策是合適的，同時可支持着力推進中期財政整合，以充實財政儲備，應對開支上升壓力。

財政司司長陳茂波表示，留意到報告中提到商業房地產面對結構性挑戰，特區政府近年已採取政策措施穩定市場。

金融風險可控 策略施行有道

代表團認同，在充足的緩衝空間及穩健監管下，金融領域風險可控。正如代表團所指出，銀行維持資本充足、流動性穩健、盈利狀況良好，而聯繫匯率制度具公信力，仍然是維持宏觀經濟和金融穩定的合適基石。代表團讚揚當局為加強非銀行金融機構監察框架所作出的努力，尤其是擴大風險評估範圍及進行針對性壓力測試，令風險預警能力得以提升。

代表團指出，香港金融策略施行有道，加上穩健的系統性監管，具備優越條件進一步推進數字金融和可持續金融發展。代表團也強調，「金融科技2030」策略旨在實現市場基礎設施現代化，並在穩健的監管框架下推動負責任的人工智能創新和資產代幣化進程。

陳茂波：商業房地產交投大幅上升、價格平穩

陳茂波表示，新冠疫情後，隨着辦公和消費模式改變，環球商業房地產市場普遍面對挑戰。特區政府近年已採取一系列穩定市場的政策措施，包括暫停出售商業用地、鼓勵發展商把空置的合適寫字樓改作學生宿舍用途等。目前本港商業房地產市道已趨穩定，交投與承租量大幅上升，價格與租金均趨向平穩。

他亦指，歡迎代表團就香港經濟持續復蘇的評估，並支持特區政府推行有利經濟增長和實現經濟多元化發展的財政政策。香港經濟在2026年第一季強勁擴張。展望未來，在全球對人工智能相關電子產品的需求強勁、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍等因素利好下，香港經濟增長前景正面。良好的營商環境及逐步改善的消費氣氛將繼續支持本地需求。政府會密切監察中東局勢發展，動態評估經濟形勢，靈活應變。

本港商業房地產市道已趨穩定，交投與承租量大幅上升，價格與租金均趨向平穩。

政府開源節流措施正取得成效

陳茂波表示，按2026至27年度《財政預算案》提出的中期預測，未來5年經營帳目均會錄得盈餘，而且盈餘會逐年增加，反映特區政府開源節流措施正取得成效。而非經營帳目在這段期間仍存在赤字，使綜合帳目在未計及發行及償還債券款項下錄得赤字，主要是由於政府加大基建開支投入，以加快發展北都，為香港高質量發展積極創造容量。這些對未來的投資，將會為香港帶來更廣闊的經濟效益和稅收。政府會充分用好市場力量，為這些基建項目融資。

他提到，兩家主要信用評級機構近日相繼確認香港的信貸評級，以及「穩定」的展望，反映香港在良好的經濟基調，以及穩健的公共財政和健全的金融體系下展現相當的韌性。