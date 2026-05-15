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M+夥巴黎龐比度藝術中心建立多年期策略夥伴關係 2027年起辦聯合展覽

社會
更新時間：17:22 2026-05-15 HKT
發佈時間：17:22 2026-05-15 HKT

M+博物館與巴黎龐比度藝術中心（Centre Pompidou）將展開多年期策略夥伴關係，合作範疇涵蓋四大領域，包括策展研究合作、展覽策劃與分享、共同委約創作及作品展示，以及藏品互借。兩館將由2027年起，分階段於M+呈獻一系列聯合主辦展覽。其中首個展覽將於2027年在M+焦點空間舉行，2028年則會在包陪麗、渡伸一郎展廳舉行研究型展覽。

雙方將開展聯合研究項目

M+與巴黎龐比度藝術中心將合作策劃一項標誌性展覽，展出來自兩館館藏的作品。展覽將在巴黎龐比度藝術中心重新開放後推出，其後移師M+展出。兩館亦共同委約創作流動影像作品，並由2027年起於M+幕牆及法國馬西的龐比度法蘭西島中心藝術工廠頂層觀景台展出。

此外，雙方將開展聯合研究項目，促進策展人、研究者及博物館專業人員之間的深入對話與交流。項目得到霍氏家族基金會支持，設立為期4年的博士後研究學人計劃。

兩館建立夥伴關係  將加強亞洲與歐洲文化對話

M+博物館館長華安雅與巴黎龐比度藝術中心主席洛朗．勒邦（Laurent Le Bon），今日（15日）於M+為此多年期策略夥伴關係簽署合作意向書。華安雅表示，與巴黎龐比度藝術中心建立的策略夥伴關係，標誌着M+致力在全球層面推動研究導向型長期合作的重要里程碑。此夥伴關係將加強亞洲與歐洲之間的文化對話，並就全球視覺文化相互交織的歷史脈絡與當代現實，提出新論述。

洛朗．勒邦表示，隨着龐比度藝術中心位於巴黎的建築翻新工程開展，中心開始了一場轉變。在此過程中，國際合作發揮了關鍵作用，幫助中心接觸新觀眾、豐富館藏和推動策展研究，希望這項合作計劃，透過在兩地推行項目，惠及亞洲及歐洲公眾，特別是年輕一代，同時在未來持續促進跨文化對話。

記者：蔡思宇
攝影：何君健

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