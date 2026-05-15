香港經濟｜首季GDP增5.9% 全年預測2.5至3.5% 政府 : 中東衝突致經濟增長風險傾向下行

政府今日（15日）發表《二零二六年第一季經濟報告》和2026年第一季度的本地生產總值修訂數字。2026年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。由於中東衝突的規模和持續時間的實際結果存在不確定性，經濟增長的風險傾向下行。

政府經濟顧問范婉兒形容目前是「增長快、通脹慢」的理想經濟狀況。她表示，經濟前景仍然強韌，但同時存在上行與下行風險。上行風險方面，全球對人工智能相關投資及產品的需求非常強勁，帶動相關經濟活動。至於下行風險，則主要來自中東地緣政治衝突的發展，可能對整體經濟造成負面影響，並對通脹構成上行壓力。

香港首季經濟顯著擴張

范婉兒指，受惠於對外貿易強勁及本地需求增強，香港經濟在2026年第一季顯著擴張。實質本地生產總值按年增長5.9%，較上季的4.0%明顯加快；經季節性調整後按季上升2.9%。

整體貨物出口按年實質大幅增長23.7%，其中人工智能相關產品出口更錄得超過40%的強勁升幅，佔整體出口比重已提升至七成。服務輸出亦穩健擴張3.5%，所有主要服務組別均錄得增長。

私人消費開支按年增長4.9%

本地需求方面，私人消費開支按年實質增長4.9%，顯示住戶消費復甦更加穩固；整體投資開支繼續以雙位數擴張，按年實質上升17.7%。勞工市場略有改善，失業率微跌0.1個百分點至3.7%，就業收入繼續錄得按年增長。

金融市場方面，恒生指數季內一度飆升至近28000點的四年半高位，其後因中東衝突出現調整，但交投及集資活動維持強勁。踏入第二季，恒指已大致收復失地。住宅物業市場繼續走強，售價及租金均錄得進一步升幅。

通脹按年上升1.4%

通脹方面，基本綜合消費物價指數按年上升1.4%，主要受國際油價上升帶動燃料相關項目影響，其他項目價格壓力大致受控，與油價直接相關的能源及交通環節雖在3月份較2月略有上升，但僅佔整體通脹組合中8%，即使油價上升，其他部分仍屬相當可控。

展望未來，政府認為香港經濟前景大致保持強韌。全球對人工智能產品的需求將支持貨物出口，訪港旅遊業及跨境金融活動則繼續支持服務輸出。然而，中東衝突的走向仍然極不明朗，雖至今對香港影響有限，但經濟增長風險傾向下行。

考慮到首季實際表現較預期強勁，政府維持2026年全年實質GDP增長預測在2.5%至3.5%。通脹方面，因應國際油價影響，將全年基本通脹預測由1.7%上調至2.5%，整體通脹預測由1.8%上調至2.6%。

范婉兒：市場正觀望中美兩國元首會面能否帶來正面消息

范婉兒表示，市場正觀望中美兩國元首會面能否帶來正面消息，消費信心及企業情緒均受到外圍衝突事件的影響，有所放緩。不過，她重申本港基本面很強，第一季亮麗的經濟數字是重要的利好因素。

范婉兒重申中東局勢仍屬需密切注視的風險

被問到中東不穩定因素會否影響消費信心、企業信心及固定資產投資，范婉兒回應指，股市市值短期內大幅波動，顯示衝突確實影響市場信心，但在實際行動層面，與人工智能相關的投資及產品需求「實際上係無慢落嚟」。她重申，目前中東局勢仍屬需要密切注視的風險，「上行好似出現咗，但下行部分我哋都要密切注視」。

記者：郭文卓