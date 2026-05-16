百佳惠康傳合併｜王維基料年底成事 HKTVmall圖減價搶佔市場 經濟學者：持續減價「幾牙煙」

市場早前傳出消息，怡和正向長和磋商收購旗下超市業務百佳，並計劃將百佳與怡和旗下零售集團的惠康進行合併。HKTVmall母公司香港科技探索創辦人王維基在社交平台連番發帖，宣布發動「減價戰」正面迎擊，並解釋箇中緣由。批發及零售界議員邵家輝認為，跨境網購與網絡平台盛行，僅靠傳統實體店壟斷市場非易事；經濟學者李兆波則提醒，超市市佔萎縮及港人北上消費夾擊下，HKTVmall採取減價策略「幾牙煙」，最終成敗仍取決於企業本身「彈藥」是否充足。

王維基：HKTVmall不擴市佔率 天下將會大亂 所有香港人都係輸家

王維基在社交平台上揚言「打『減價戰』，我就預咗個個星期都打」，並向員工表明，這場減價戰將會「一路打到年底，個個星期都要做85折」。對於外界關注為何要在現階段發動「減價戰」，甚至與兩大超市「對着幹」，王維基直言自己「別無選擇」，而導火線正正源於百佳與惠康擬合併的新聞。他認為，如果香港最後只剩下一個超市，其市場佔有率將高達65%，屆時對所有供應商、消費者以及其他大小競爭對手而言，均是「百害而無一利」。

就傳聞真實性，王維基指出，DFI目前已在招聘「M&A Senior Manager」（併購高級經理），為執行合併工作組織團隊。此外，他亦引述律師朋友的「風聲」，預料該宗合併案應在今年底前落實成事。王維基強調，HKTVmall要盡快將自身市場佔有率，由現時10%提升至20%。若未能成功牽制，未來「天下將會大亂，所有香港人都係輸家」，並笑言「或者百佳嘅應該同我同一條船」。

邵家輝：唔驚無人進入市場 聽日你就可以開舖頭

批發及零售界議員邵家輝向《星島頭條》表示，不具體評論個別公司的市場和生意策略及尚未作實的事宜。對於不同行業而言，每間公司均會「計住自己荷包」，作出短中長期投資部署，而減價往往是品牌想搶佔市場時，最簡單直接吸引客戶的方式，消費者在此刻自然會受惠。

邵家輝就整體大環境指出，若在30年前，假設某個行業在當地被一間公司完全壟斷，在當時僅有實體店而沒有網上銷售等其他渠道的情況下，該公司確實可以壟斷市場。此情況對當地市民和消費者而言並不理想，因為該公司能控制價格，供應商入門門檻亦會變得非常艱難，消費者在別無選擇下只能被迫接受被提升的物價。

邵家輝續指，全世界傳統零售銷售方式已發生翻天覆地改變，時至2026年，網上銷售及跨境網購已相當盛行，且網店的租金和人手成本比實體店更便宜。現時銷售環境下，網絡平台已成為市民購物的主要渠道之一，加上本港仍有其他不同實體店，因此只依靠傳統實體店去造成壟斷，相信並非易事。

邵家輝認為，香港是一個自由經濟社會，縱使某些行業有財團意圖壟斷，但只要市場有利可圖，任何人都可以參與做生意，「聽日你就可以開舖頭嘅喇」，亦不擔心會有人無法進入市場，只擔心市場不夠分配而導致有人退場。他指出，目前亦見到有內地財團來港收購本地舊有實體店，並已進入香港市場。

李兆波對持續減價策略可行性不感樂觀

經濟學者李兆波表示，若百佳與惠康真的合併，市場自然會調整，部分分店關閉後，可能出現空置舖位，或由網上營運取代實體店，亦有機會吸引新競爭者進場。他亦指，消費者有眾多選擇，包括到深圳、藥房等購物，只是不熟悉的消費者需花更多時間格價，市場本身已存在競爭。

對於HKTVmall減價至年底以擴大市佔率，李兆波認為，近年超市市場正在減縮，加上港人外遊或到其他地方購物，在此情況下進行高成本減價策略「幾牙煙」，他對持續減價策略的可行性不感樂觀，而這項策略最終取決於企業「有幾多彈藥支持佢去咗呢樣嘢」。他舉例美團等內地大型企業在各範疇不計成本「燒錢」，若業績未如理想，最終被擊退亦不足為奇。

記者：曹露尹

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