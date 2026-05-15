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香港國際機場2號客運大樓5.27投入服務 15間航空公司6月中前相繼遷入　

社會
更新時間：15:05 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-15 HKT

香港國際機場二號客運大樓旅客離港設施，將於5月27日投入服務。15 間航空公司由當日起，包括三間本地航空公司 ─ 香港快運、香港航空及大灣區航空的櫃檯將陸續遷入二號客運大樓，並以6月中前完成搬遷為目標。

香港國際機場指，旅客可使用不同公共交通工具前往二號客運大樓。機場快綫月台無縫接駁二號客運大樓離港層與一號客運大樓，列車兩側車門將會打開，直達兩座客運大樓； 29 條機場巴士路線將新增停靠二號客運大樓離港層的落客點。乘搭的士或私家車的旅客亦可於二號客運大樓的離港層下車。

六層高停車場提供逾千個車位

此外，二號客運大樓由一條短程有蓋行人通道連接三號停車場，六層高的停車場提供逾1000個車位予公眾使用。

二號客運大樓離境大堂的八個新行段提供共160個登記櫃位，當中的R、S、T及U行段為全新自助登記區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運。此外，旅客亦可於航空公司的登記櫃檯，由地勤人員協助辦理手續。其後，旅客可經自助保安閘口前往禁區進行保安檢查及出境等程序，再乘搭旅客捷運系統，即可前往一號客運大樓的登機閘口登機。
 

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