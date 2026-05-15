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29歲男子照胃鏡後腦水腫亡 死因庭裁定「死於不幸」 遺孀：有啲嘢仍然係個謎

社會
更新時間：11:40 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:40 2026-05-15 HKT

29歲男子前年準備接受食道重建手術，術前照胃鏡檢查，之後突然全身抽搐，搶救後終告不治。經歷3日死因研訊後，死因庭今裁定「死於不幸」。死因裁判官周至偉裁定死者在胃鏡檢查併發罕見的腦空氣栓塞，引致蜘蛛網膜下腔出血及腦出血，最終導致腦水腫死亡。死者遺孀不滿意裁決結果，質疑放射科衡量個案緊急的準則，惟研訊無傳召放射科醫生，「有啲嘢仍然係個謎」。

胃鏡檢查後出現痲癇並出現腦空氣栓塞

男死者雷栢濤終年29歲，2024年3月1日在瑪麗醫院離世。案件由死因裁判官周至偉主理，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，死者妻子列席研訊。

周官綜合證供，指死者於2022年12月7日因誤服腐蝕性物質求醫，接受手術切除全胃及安裝食管，當時死者的喉道發炎及有疤痕。2023年1月，死者轉到瑪麗醫院等候食道重建手術。他於2024年2月29日接受胃鏡檢查以準備重建手術，檢查後於復蘇室休息，出現懷疑癲癇的狀況，被送入深切治療部。電腦掃描顯示死者有腦空氣栓塞，院方隨即通知東區醫院，討論轉院接受高壓氧治療的事宜。商討後，東區醫院建議先做減壓手術，穩定死者情況；惟術後情況未見好轉，反繼續轉差。死者家屬同意不作心肺復甦術，死者同年3月1日證實死亡。

周官引述解剖報告指，死者的直接死因為腦水腫，非直接前因為蜘蛛網膜下腔出血及腦出血，惟剖驗未能得知腦出血的成因。3名專家均指在胃鏡檢查併發腦空氣栓塞極罕見，在10萬次檢查中僅有0.44宗案例，但相信是導致腦水腫的成因。

死者遺孀不滿「死於不幸」裁決 指：有啲嘢仍係個謎

家屬質疑胃鏡導管的粗幼或影響死者掙扎時弄傷食道。中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智認為，進行胃鏡時可用較幼細的導管，但他同意較粗的導管影像更清晰。負責為死者進行胃鏡的醫生陳君傑供稱，當日用的9.9毫米導管在之前的檢查也曾使用，無出現問題，他當日已立即更換幼導管。葉指出，胃鏡過程中因死者掙扎造成損傷僅是一種可能，醫療紀錄無相關證據；而死者咽喉有疤及發炎本身已是導致腦空氣栓塞的風險因素。

瑪麗醫院深切治療部醫生楊芝慧證供指，當日1時許死者進入深切治療部，直至下午5時半才獲放射科通知可進行電腦掃描，期間有表示情況緊急，亦有護士催促。腦神經科專家盛斌及深切治療科專家黃維達均認為，死者進入深切治療部後近4小時才獲安排電腦掃描，延誤並不理想。黃直言死者情況急速惡化，即使轉院接受高壓氧治療亦未必有改變。

周官考慮所有證供後裁定死者「死於不幸」，無作出建議，並向家屬致以慰問。死者遺孀於庭外稱不滿意裁決結果，形容一個活生生的人接受胃鏡檢查，「之後打橫出返嚟」。她質疑深切治療部的個案皆緊急，放射科以何準則判斷緩急優先，然而本次研訊無傳召放射科醫生，「有啲嘢仍然係個謎」。

案件編號：CCDI-168/2024(SH)
法庭記者：雷璟怡

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