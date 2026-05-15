2027年公眾假期出爐 農曆新年請3放9 復活清明假請4放11

政府（5月15日）公布2027年公眾假期安排，全年共17日公眾假期。由於農曆年初二適逢星期日，故農曆年初四將訂為補假，市民可享農曆新年及復活節等長假。

年初四補假 復活節可連放4日

政府發言人表示，2027年的農曆年初二為星期日，因此將農曆年初四訂為補假。根據假期列表，勞動節及聖誕節均在星期六，而農曆新年及復活節則可連放長假。

2027年公眾假期一覽：