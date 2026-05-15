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2027年公眾假期出爐 農曆新年請3放9 復活清明假請4放11

社會
更新時間：11:23 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:23 2026-05-15 HKT

政府（5月15日）公布2027年公眾假期安排，全年共17日公眾假期。由於農曆年初二適逢星期日，故農曆年初四將訂為補假，市民可享農曆新年及復活節等長假。

年初四補假 復活節可連放4日

政府發言人表示，2027年的農曆年初二為星期日，因此將農曆年初四訂為補假。根據假期列表，勞動節及聖誕節均在星期六，而農曆新年及復活節則可連放長假。

2027年公眾假期一覽：

節日 日期 星期
一月一日 1月1日 星期五
農曆年初一 2月6日 星期六
農曆年初三 2月8日 星期一
農曆年初四（補假） 2月9日 星期二
耶穌受難節 3月26日 星期五
耶穌受難節翌日 3月27日 星期六
復活節星期一 3月29日 星期一
清明節 4月5日 星期一
勞動節 5月1日 星期六
佛誕 5月13日 星期四
端午節 6月9日 星期三
香港特別行政區成立紀念日 7月1日 星期四
中秋節翌日 9月16日 星期四
國慶日 10月1日 星期五
重陽節 10月8日 星期五
聖誕節 12月25日 星期六
聖誕節後第一個周日 12月27日 星期一

 

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