2027年公眾假期出爐 農曆新年請3放9 復活清明假請4放11
更新時間：11:23 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:23 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:23 2026-05-15 HKT
政府（5月15日）公布2027年公眾假期安排，全年共17日公眾假期。由於農曆年初二適逢星期日，故農曆年初四將訂為補假，市民可享農曆新年及復活節等長假。
年初四補假 復活節可連放4日
政府發言人表示，2027年的農曆年初二為星期日，因此將農曆年初四訂為補假。根據假期列表，勞動節及聖誕節均在星期六，而農曆新年及復活節則可連放長假。
2027年公眾假期一覽：
|節日
|日期
|星期
|一月一日
|1月1日
|星期五
|農曆年初一
|2月6日
|星期六
|農曆年初三
|2月8日
|星期一
|農曆年初四（補假）
|2月9日
|星期二
|耶穌受難節
|3月26日
|星期五
|耶穌受難節翌日
|3月27日
|星期六
|復活節星期一
|3月29日
|星期一
|清明節
|4月5日
|星期一
|勞動節
|5月1日
|星期六
|佛誕
|5月13日
|星期四
|端午節
|6月9日
|星期三
|香港特別行政區成立紀念日
|7月1日
|星期四
|中秋節翌日
|9月16日
|星期四
|國慶日
|10月1日
|星期五
|重陽節
|10月8日
|星期五
|聖誕節
|12月25日
|星期六
|聖誕節後第一個周日
|12月27日
|星期一
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