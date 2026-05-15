2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）

政府（5月15日）公布2027年公眾假期安排，全年共17日公眾假期。由於農曆年初二適逢星期日，故農曆年初四將訂為補假，市民可享農曆新年及復活節等長假。

年初四補假 復活節可連放4日

政府發言人表示，2027年的農曆年初二為星期日，因此將農曆年初四訂為補假。根據假期列表，勞動節及聖誕節均在星期六，而農曆新年及復活節則可連放長假。

2027年公眾假期一覽：

節日 日期 日子 一月一日 1月1日 星期五 農曆年初一 2月6日 星期六 農曆年初三 2月8日 星期一 農曆年初四（補假） 2月9日 星期二 耶穌受難節 3月26日 星期五 耶穌受難節翌日 3月27日 星期六 復活節星期一 3月29日 星期一 清明節 4月5日 星期一 勞動節 5月1日 星期六 佛誕 5月13日 星期四 端午節 6月9日 星期三 香港特別行政區成立紀念日 7月1日 星期四 中秋節翌日 9月16日 星期四 國慶日 10月1日 星期五 重陽節 10月8日 星期五 聖誕節 12月25日 星期六 聖誕節後第一個周日 12月27日 星期一

想預早計劃2027年的旅行大計？只要善用公眾假期，請數天年假便能輕鬆自製長假。下文為讀者精心整理了2027年請假攻略，即睇農曆新年、復活節、聖誕節等最佳請假日子！

2027年請假攻略總覽

假期 請假日期 請假日數 連休日數 完整假期 農曆新年 2月10日至12日（三至五） 3 9 2月6日至14日 復活節 + 清明節 3月30日至4月2日（二至五） 4 11 3月26日至4月5日 佛誕 5月14日（五） 1 4 5月13日至16日 端午節 6月10日至11日（四至五） 2 5 6月9日至13日 七一回歸 7月2日（五） 1 4 7月1日至4日 中秋節 9月17日（五） 1 4 9月16日至19日 國慶 + 重陽節 10月4日至7日（一至四） 4 10 10月1日至10日 聖誕節及2028元旦 12月28日至31日（二至五） 4 9 12月25日至1月2日

2027年農曆新年 (2月)

2027年的年初一至年初四適逢星期三至星期日，只需在2月10日至12日（星期三至五）請假3天，連同前後的周末，即可享有長達9天假期。

請假日子： 2月10日至2月12日(星期三至五)

2月10日至2月12日(星期三至五) 請假日數： 3天

3天 總連休日數： 9天

9天 完整假期： 2月6日至2月14日

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2027年復活節及清明節 (3月至4月)

復活節與清明節只需在3月30日至4月2日（星期二至五）請假4天，便可將假期串連，形成長達11天的假期。

請假日子： 3月30日至4月2日（星期二至五）

3月30日至4月2日（星期二至五） 請假日數： 4天

4天 總連休日數： 11天

11天 完整假期：3月26日至4月5日

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2027年佛誕 (5月)

想在年中安排一個短途快閃旅行，5月佛誕假期只需在5月14日（星期五）請假1天，即可享有4天連假。

請假日子： 5月14日（星期五）

5月14日（星期五） 請假日數： 1天

1天 總連休日數： 4天

4天 完整假期：5月13日至5月16日

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隨著初夏的到來，可以利用端午節假期規劃一趟海島之旅。只需在6月10日至11日（星期四至五）請假2天，便能湊成5天假期。

請假日子： 6月10日至6月11日（星期四至五）

6月10日至6月11日（星期四至五） 請假日數： 2天

2天 總連休日數： 5天

5天 完整假期：6月9日至6月13日

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在7月，只需於7月2日（星期五）請假1天，便能享受一個4天連假。

請假日子： 7月2日（星期五）

7月2日（星期五） 請假日數： 1天

1天 總連休日數： 4天

4天 完整假期：7月1日至7月4日

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中秋節只需在9月17日（星期五）請假1天，即可獲得4天連假。

請假日子： 9月17日（星期五）

9月17日（星期五） 請假日數： 1天

1天 總連休日數： 4天

4天 完整假期：9月16日至9月19日

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國慶日與重陽節只需在10月4日至7日（星期一至四）請假4天，便可享受長達10天的假期。

請假日子： 10月4日至10月7日（星期一至四）

10月4日至10月7日（星期一至四） 請假日數： 4天

4天 總連休日數： 10天

10天 完整假期：10月1日至10月10日

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聖誕節是年底清空年假絕佳選擇。假設2028年元旦及緊接的星期日放假，只需在12月28日至31日（星期二至五）請假4天，便能享受一個長達9天的假期。

請假日子： 12月28日至12月31日（星期二至五）

12月28日至12月31日（星期二至五） 請假日數： 4天

4天 總連休日數： 9天

9天 完整假期：12月25日至1月2日

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