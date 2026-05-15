2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
發佈時間：11:23 2026-05-15 HKT
政府（5月15日）公布2027年公眾假期安排，全年共17日公眾假期。由於農曆年初二適逢星期日，故農曆年初四將訂為補假，市民可享農曆新年及復活節等長假。
年初四補假 復活節可連放4日
政府發言人表示，2027年的農曆年初二為星期日，因此將農曆年初四訂為補假。根據假期列表，勞動節及聖誕節均在星期六，而農曆新年及復活節則可連放長假。
2027年公眾假期一覽：
|
節日
|日期
|日子
|
一月一日
|1月1日
|星期五
|農曆年初一
|2月6日
|
星期六
|
農曆年初三
|2月8日
|星期一
|
農曆年初四（補假）
|2月9日
|星期二
|
耶穌受難節
|3月26日
|星期五
|
耶穌受難節翌日
|3月27日
|星期六
|
復活節星期一
|3月29日
|星期一
|
清明節
|4月5日
|星期一
|
勞動節
|5月1日
|星期六
|
佛誕
|5月13日
|星期四
|
端午節
|6月9日
|星期三
|
香港特別行政區成立紀念日
|7月1日
|星期四
|
中秋節翌日
|9月16日
|星期四
|
國慶日
|10月1日
|星期五
|
重陽節
|10月8日
|星期五
|
聖誕節
|12月25日
|星期六
|
聖誕節後第一個周日
|12月27日
|星期一
想預早計劃2027年的旅行大計？只要善用公眾假期，請數天年假便能輕鬆自製長假。下文為讀者精心整理了2027年請假攻略，即睇農曆新年、復活節、聖誕節等最佳請假日子！
- 2027年農曆新年（2月）
- 2027年復活節及清明節（3月至4月）
- 2027年佛誕（5月）
- 2027年端午節（6月）
- 2027年香港特別行政區成立紀念日（7月）
- 2027年中秋節（9月）
- 2027年國慶日及重陽節（10月）
- 2027年聖誕節及跨年（12月）
2027年請假攻略總覽
|
假期
|請假日期
|請假日數
|連休日數
|完整假期
|
農曆新年
|2月10日至12日（三至五）
|3
|9
|2月6日至14日
|
復活節 + 清明節
|3月30日至4月2日（二至五）
|4
|11
|3月26日至4月5日
|
佛誕
|5月14日（五）
|1
|4
|5月13日至16日
|
端午節
|6月10日至11日（四至五）
|2
|5
|6月9日至13日
|
七一回歸
|7月2日（五）
|1
|4
|7月1日至4日
|
中秋節
|9月17日（五）
|1
|4
|9月16日至19日
|
國慶 + 重陽節
|10月4日至7日（一至四）
|4
|10
|10月1日至10日
|
聖誕節及2028元旦
|12月28日至31日（二至五）
|4
|9
|12月25日至1月2日
2027年農曆新年 (2月)
2027年的年初一至年初四適逢星期三至星期日，只需在2月10日至12日（星期三至五）請假3天，連同前後的周末，即可享有長達9天假期。
- 請假日子：2月10日至2月12日(星期三至五)
- 請假日數：3天
- 總連休日數：9天
- 完整假期： 2月6日至2月14日
2027年復活節及清明節 (3月至4月)
復活節與清明節只需在3月30日至4月2日（星期二至五）請假4天，便可將假期串連，形成長達11天的假期。
- 請假日子：3月30日至4月2日（星期二至五）
- 請假日數：4天
- 總連休日數：11天
- 完整假期：3月26日至4月5日
2027年佛誕 (5月)
想在年中安排一個短途快閃旅行，5月佛誕假期只需在5月14日（星期五）請假1天，即可享有4天連假。
- 請假日子：5月14日（星期五）
- 請假日數：1天
- 總連休日數：4天
- 完整假期：5月13日至5月16日
2027年端午節（6月）
隨著初夏的到來，可以利用端午節假期規劃一趟海島之旅。只需在6月10日至11日（星期四至五）請假2天，便能湊成5天假期。
- 請假日子：6月10日至6月11日（星期四至五）
- 請假日數：2天
- 總連休日數：5天
- 完整假期：6月9日至6月13日
2027年香港特別行政區成立紀念日（7月）
在7月，只需於7月2日（星期五）請假1天，便能享受一個4天連假。
- 請假日子：7月2日（星期五）
- 請假日數：1天
- 總連休日數：4天
- 完整假期：7月1日至7月4日
2027年中秋節（9月）
中秋節只需在9月17日（星期五）請假1天，即可獲得4天連假。
- 請假日子：9月17日（星期五）
- 請假日數：1天
- 總連休日數：4天
- 完整假期：9月16日至9月19日
2027年國慶日及重陽節（10月）
國慶日與重陽節只需在10月4日至7日（星期一至四）請假4天，便可享受長達10天的假期。
- 請假日子：10月4日至10月7日（星期一至四）
- 請假日數：4天
- 總連休日數：10天
- 完整假期：10月1日至10月10日
2027年聖誕節及跨年（12月）
聖誕節是年底清空年假絕佳選擇。假設2028年元旦及緊接的星期日放假，只需在12月28日至31日（星期二至五）請假4天，便能享受一個長達9天的假期。
- 請假日子：12月28日至12月31日（星期二至五）
- 請假日數：4天
- 總連休日數：9天
- 完整假期：12月25日至1月2日