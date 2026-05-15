Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）

社會
更新時間：11:23 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:23 2026-05-15 HKT

政府（5月15日）公布2027年公眾假期安排，全年共17日公眾假期。由於農曆年初二適逢星期日，故農曆年初四將訂為補假，市民可享農曆新年及復活節等長假。

年初四補假 復活節可連放4日

政府發言人表示，2027年的農曆年初二為星期日，因此將農曆年初四訂為補假。根據假期列表，勞動節及聖誕節均在星期六，而農曆新年及復活節則可連放長假。

2027年公眾假期一覽：

節日

 日期 日子

一月一日

 1月1日 星期五
農曆年初一 2月6日

星期六

農曆年初三

 2月8日 星期一

農曆年初四（補假）

 2月9日 星期二

耶穌受難節

 3月26日 星期五

耶穌受難節翌日

 3月27日 星期六

復活節星期一

 3月29日 星期一

清明節

 4月5日 星期一

勞動節

 5月1日 星期六

佛誕

 5月13日 星期四

端午節

 6月9日 星期三

香港特別行政區成立紀念日

 7月1日 星期四

中秋節翌日

 9月16日 星期四

國慶日

 10月1日 星期五

重陽節

 10月8日 星期五

聖誕節

 12月25日 星期六

聖誕節後第一個周日

 12月27日 星期一

想預早計劃2027年的旅行大計？只要善用公眾假期，請數天年假便能輕鬆自製長假。下文為讀者精心整理了2027年請假攻略，即睇農曆新年、復活節、聖誕節等最佳請假日子！

2027年請假攻略總覽

假期

 請假日期 請假日數 連休日數 完整假期

農曆新年

 2月10日至12日（三至五） 3 9 2月6日至14日

復活節 + 清明節

 3月30日至4月2日（二至五） 4 11 3月26日至4月5日

佛誕

 5月14日（五） 1 4 5月13日至16日

端午節

 6月10日至11日（四至五） 2 5 6月9日至13日

七一回歸

 7月2日（五） 1 4 7月1日至4日

中秋節

 9月17日（五） 1 4 9月16日至19日

國慶 + 重陽節

 10月4日至7日（一至四） 4 10 10月1日至10日

聖誕節及2028元旦

 12月28日至31日（二至五） 4 9 12月25日至1月2日

2027年農曆新年 (2月)

2027年的年初一至年初四適逢星期三至星期日，只需在2月10日至12日（星期三至五）請假3天，連同前後的周末，即可享有長達9天假期。

  • 請假日子：2月10日至2月12日(星期三至五)
  • 請假日數：3天
  • 總連休日數：9天
  • 完整假期： 2月6日至2月14日

返回目錄

2027年復活節及清明節 (3月至4月)

復活節與清明節只需在3月30日至4月2日（星期二至五）請假4天，便可將假期串連，形成長達11天的假期。

  • 請假日子：3月30日至4月2日（星期二至五）
  • 請假日數：4天
  • 總連休日數：11天
  • 完整假期：3月26日至4月5日

返回目錄

2027年佛誕 (5月)

想在年中安排一個短途快閃旅行，5月佛誕假期只需在5月14日（星期五）請假1天，即可享有4天連假。

  • 請假日子：5月14日（星期五）
  • 請假日數：1天
  • 總連休日數：4天
  • 完整假期：5月13日至5月16日

返回目錄

2027年端午節（6月）

隨著初夏的到來，可以利用端午節假期規劃一趟海島之旅。只需在6月10日至11日（星期四至五）請假2天，便能湊成5天假期。

  • 請假日子：6月10日至6月11日（星期四至五）
  • 請假日數：2天
  • 總連休日數：5天
  • 完整假期：6月9日至6月13日

返回目錄

2027年香港特別行政區成立紀念日（7月）

在7月，只需於7月2日（星期五）請假1天，便能享受一個4天連假。

  • 請假日子：7月2日（星期五）
  • 請假日數：1天
  • 總連休日數：4天
  • 完整假期：7月1日至7月4日

返回目錄

2027年中秋節（9月）

中秋節只需在9月17日（星期五）請假1天，即可獲得4天連假。

  • 請假日子：9月17日（星期五）
  • 請假日數：1天
  • 總連休日數：4天
  • 完整假期：9月16日至9月19日

返回目錄

2027年國慶日及重陽節（10月）

國慶日與重陽節只需在10月4日至7日（星期一至四）請假4天，便可享受長達10天的假期。

  • 請假日子：10月4日至10月7日（星期一至四）
  • 請假日數：4天
  • 總連休日數：10天
  • 完整假期：10月1日至10月10日

返回目錄

2027年聖誕節及跨年（12月）

聖誕節是年底清空年假絕佳選擇。假設2028年元旦及緊接的星期日放假，只需在12月28日至31日（星期二至五）請假4天，便能享受一個長達9天的假期。

  • 請假日子：12月28日至12月31日（星期二至五）
  • 請假日數：4天
  • 總連休日數：9天
  • 完整假期：12月25日至1月2日

返回目錄

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
01:35
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
14小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
7小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
5小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
2026-05-14 11:00 HKT
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
1小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
2小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
00:50
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 睡房檢8旬女住戶焦屍
突發
6小時前
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
3小時前
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
商業創科
7小時前
02:42
星島申訴王 | 西蘭花洗出噁心「蟲蟲大軍」 營養學家教最佳清洗菜蟲法
申訴熱話
5小時前