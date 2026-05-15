來片．一分鐘話你知︱公屋輪候時間 2017年第四季以來最低 簡約公屋為基層提早照進陽光

房屋問題一直備受社會關注。對許多一邊輪候公屋，一邊面對居所漏水、蚊蟲滋生及租金壓力的基層市民而言，等待公屋不僅是等待一個單位，更是等待一線未來的曙光。而最新的公屋綜合輪候時間已顯著下降至4.7年，創下自2017年第四季以來的新低。與今屆政府上任前6.1年的高位相比，輪候時間大幅縮短達23%。

這項數據反映政府在房屋供應上落實「提速、提量、提質、提效」的方針已取得實質成效。為扭轉過去公屋供應「頭輕尾重」的局面，現在已切實壓低輪候時間，而最大的突破是推出「簡約公屋」，為解決居住困境的最大突破口。

政府善用短期未發展的土地，加上「組裝合成」技術（MiC）。以彩興路第一期高層樓宇為例，工程僅需不足一年半便告落成，興建速度遠超傳統公屋，成功為基層市民築起提早上樓的橋樑。

有人以為「簡約」仍不過是「將就屈質」，但對許多住戶而言是生活「脫胎換骨」的契機。項目提供更寬敞的居住空間，並配備獨立洗手間和窗戶，同時確保租金穩定。有曾居住於劏房的受惠母親表示，過往劏房老鼠蚊蟲多，令兒子難以集中精神溫習；自遷入簡約公屋後，每月租金由四千多元大幅回落至一千多元，生活質素得到顯著改善，令一家人「每天睜大眼，都是由心笑出來」。

展望將來，政府將持續加大公營房屋供應力度。由2026/27年度起的五個年度內，公營房屋建屋量將達到約19.6萬個單位，較本屆政府上任時大幅增加超過八成。

