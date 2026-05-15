Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

來片．一分鐘話你知︱公屋輪候時間 2017年第四季以來最低 簡約公屋為基層提早照進陽光

社會
更新時間：09:50 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:50 2026-05-15 HKT

房屋問題一直備受社會關注。對許多一邊輪候公屋，一邊面對居所漏水、蚊蟲滋生及租金壓力的基層市民而言，等待公屋不僅是等待一個單位，更是等待一線未來的曙光。而最新的公屋綜合輪候時間已顯著下降至4.7年，創下自2017年第四季以來的新低。與今屆政府上任前6.1年的高位相比，輪候時間大幅縮短達23%。

這項數據反映政府在房屋供應上落實「提速、提量、提質、提效」的方針已取得實質成效。為扭轉過去公屋供應「頭輕尾重」的局面，現在已切實壓低輪候時間，而最大的突破是推出「簡約公屋」，為解決居住困境的最大突破口。

政府善用短期未發展的土地，加上「組裝合成」技術（MiC）。以彩興路第一期高層樓宇為例，工程僅需不足一年半便告落成，興建速度遠超傳統公屋，成功為基層市民築起提早上樓的橋樑。

有人以為「簡約」仍不過是「將就屈質」，但對許多住戶而言是生活「脫胎換骨」的契機。項目提供更寬敞的居住空間，並配備獨立洗手間和窗戶，同時確保租金穩定。有曾居住於劏房的受惠母親表示，過往劏房老鼠蚊蟲多，令兒子難以集中精神溫習；自遷入簡約公屋後，每月租金由四千多元大幅回落至一千多元，生活質素得到顯著改善，令一家人「每天睜大眼，都是由心笑出來」。

展望將來，政府將持續加大公營房屋供應力度。由2026/27年度起的五個年度內，公營房屋建屋量將達到約19.6萬個單位，較本屆政府上任時大幅增加超過八成。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
11小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
23小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
3小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
12小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
12小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
7小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
7小時前
谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場
02:16
谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場
影視圈
13小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
2026-05-14 09:00 HKT