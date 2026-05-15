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食lunch注意｜天文台特別天氣提示：預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴

社會
更新時間：06:53 2026-05-15 HKT
發佈時間：06:53 2026-05-15 HKT

天文台於12時15分發特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴。市民請保持警惕。

與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早的驟雨為新界北部帶來超過10毫米的雨量。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢頗大。日間最高氣溫約28度。吹和緩東南風。

展望明日間中有驟雨，初時部分地區雨勢頗大，風勢增強。星期日及星期一風勢較大，天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在未來一兩日於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。此外，一股炎熱的偏南氣流會在下週初至中期逐漸影響廣東沿岸。

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