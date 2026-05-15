展現88年深厚底蘊 星島新聞集團確立全新戰略定位 「星島環球」聚力打造連繫世界超級引擎

星島新聞集團有限公司（「星島」；股份代號：1105，連同其附屬及聯營公司統稱「集團」）今日(15日)宣布啟動全面品牌戰略升級，正式確立全新戰略定位—「星島環球」（Sing Tao Global）。星島為香港極具領導地位的傳媒機構，透過報章、雜誌、新媒體及數碼平台等多元渠道，為香港、內地、美國、加拿大及歐洲主要城市的廣大受眾提供優質的雙語內容。



集團過去八十八年來一直恪守最高的專業操守與誠信標準，矢志為大眾提供具公信力的新聞資訊及內容。是次標誌性的品牌躍進，不僅彰顯集團放眼國際的宏大發展願景，並借助中外雙向經濟互利互動的新格局，積極迎合本地及全球宏觀經濟環境的快速轉變，聚力打造星島環球成為連繫世界的超級引擎。



作為香港領先的雙語傳媒機構，星島將進一步整合覆蓋廣泛的海外業務網絡，釋放更大協同發展效能，堅定不移地履行其服務並連繫世界受眾的承諾。在集團邁向重大演進之際，星島將繼續擔當高公信力的溝通橋樑，向全球說好國家與香港的發展故事，深耕專業傳媒視野與行業洞見，助力促進國際間人文、經貿及資訊的交流協同。

星島新聞集團宣布啟動全面品牌戰略升級，正式確立全新戰略定位—「星島環球」（Sing Tao Global），聚力打造連繫世界超級引擎。



星島自一九三八年創辦以來，始終緊跟香港時代脈搏，為全球華人提供權威、客觀的資訊與內容，八十八年來建立了深厚根基與公信力。集團總部設於香港，並在內地及北美擁有強大的在地營運網絡，是連繫亞太、美洲與歐洲受眾的重要紐帶。面對全球格局演變，香港正由傳統的「聯繫人」角色，升級為充滿活力的「超級增值人」。配合國家「十五．五」規劃及各項國家發展戰略部署，香港作為國際雙向交流首選平台的地位將進一步鞏固。緊抓此時代契機，星島將二〇二六年定為戰略發展的新起點，以新媒體轉型作為核心驅動引擎，充分發揮其獨有的粵港澳大灣區及國際網絡布局優勢，引領業務邁向高質量發展新征程。



為落實此國際願景，集團同步推出多項戰略舉措，全力提速技術賦能升級、深耕新媒體創新發展。通過為商界領袖及新世代菁英等多元目標群體打造定製化專屬內容，集團正進一步強化跨地域資源聯動與業務協同。憑藉其強大公信力的雙語資訊與內容，以及持續優化各數碼平台用戶體驗與產品服務，星島矢志在瞬息萬變的全球化時代中，與社會各界攜手共創未來。

星島將繼續立足香港、布局全球，始終堅守專業求真與誠信務實的企業核心價值。集團正憑藉其在粵港澳大灣區的獨特區位優勢及龐大的國際網絡，邁向優質業務拓展的新階段。展望未來，我們期盼以獨到的傳媒視野，為連繫世界受眾及推動多贏市場格局注入強大動力。