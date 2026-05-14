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「心系家辦」開幕 柯清輝、史立德和高佩璇等名人出席 主席王傲山：為客戶實現財富世代相傳

社會
更新時間：22:29 2026-05-14 HKT
發佈時間：22:29 2026-05-14 HKT

心系家族辦公室聯同恆界信託今日（14日）在尖沙咀北京道一號辦公室舉行開幕儀式，政商名流齊聚一堂，共同見證新一代家族辦公室平台正式啟航。多位重量級領袖親臨主禮並主持剪綵，包括香港銀行界代表人物、前恒生銀行副董事長兼行政總裁、中策資本控股主席、著名「華人大班」柯清輝，香港中華廠商聯合會永遠名譽會長史立德，全國政協委員、香港潮州商會會長高佩璇，全國政協委員、立法會議員何君堯，前仁愛堂主席、何君柱律師樓首席合夥人何君柱以及立法會議員莊豪鋒等。

王傲山：為客戶守護家族價值 實現財富的世代相傳

典禮上，心系家辦主席王傲山致歡迎辭，董事陳文振、黎嘉成、吳栢楠，以及首席執行官陳炳鳴分別致辭。主席王傲山表示，深感榮幸能獲得多位社會名流與專業界前輩的指導。他指心系家辦將紮根香港，始終堅持以合規為基石、以安全為首要目標，為客戶守護家族價值，實現財富的世代相傳。

史立德：期望為香港家辦行業注入新動力

主禮嘉賓史立德致辭時，亦對心系家辦的成立致以熱烈祝賀，並期望心系家辦為香港家族辦公室行業注入新動力。心系家辦表示，將紮根香港，以合規、安全、專業為核心理念，致力成為新一代家族辦公室服務的典範。

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長史立德致辭（右起：柯清輝、王傲山、史立德、史顏景蓮、高佩璇、陳文振）
香港中華廠商聯合會永遠名譽會長史立德致辭（右起：柯清輝、王傲山、史立德、史顏景蓮、高佩璇、陳文振）
心系家辦及恆界信託管理層合照（左起：鄭長弘、黎嘉成、王偉華、陳炳鳴、王傲山、陳文振、蘇晉霆、吳栢楠、孫鑫）
心系家辦及恆界信託管理層合照（左起：鄭長弘、黎嘉成、王偉華、陳炳鳴、王傲山、陳文振、蘇晉霆、吳栢楠、孫鑫）
心系家辦管理層與嘉賓舉行祝酒儀式。
心系家辦管理層與嘉賓舉行祝酒儀式。

 

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