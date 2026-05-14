屯院醫療事故︱田北辰：手術儀器檢測仍靠目視「離晒大譜」 促醫管局引先進儀器優化程序

就屯門醫院日前發生一宗75歲男病人接受「通波仔」手術期間不幸離世的醫療事故，實政圓桌召集人田北辰今日提出嚴正批評，指現時手術儀器檢查裂痕或漏氣竟然仍倚賴目視，形容「離晒大譜」，要求醫管局全面檢討並引進先進儀器。

田北辰指出，該名75歲男病人於5月6日入院，因急性冠心病引發心肌梗塞，於5月11日接受「通波仔」手術。手術期間，病人冠狀動脈造影顯示出現氣泡，醫護檢查後未發現異常並經臨床評估後繼續手術。30分鐘後再次發現氣泡，病人隨即心跳減慢及血壓驟降，最後不幸離世。

田北辰表示，他向醫管局了解後得悉，「通波仔」手術本身存在約幾千分之一的「氣栓」風險。由於手術需將導管插入心臟動脈，任何地方漏氣造成氣泡，最壞情況可阻塞血管令血液無法流通。根據現行規定，當醫生發現氣泡，會即時進行目視檢查，逐一查看各部位有否問題。他理解今次手術有兩位醫生均曾目視，判斷第一次發現的氣泡並無異常，最終決定繼續手術。

田北辰批評：「今時今日仲靠目視，我聽到真係得啖笑。」他指由鐵路事故開始，多宗嚴重事件均源於目視檢測，質疑現今科技發達，為何仍倚賴此種方式。他指出，裂痕可大可小，漏氣可多可少，亦可能位於隱蔽位置，完全無法靠目視發現，而醫生的培訓亦未必能百分百教導如何辨識導管的裂痕與漏氣。

田北辰質問醫管局應否尋找先進儀器，以即時檢查設備何處出現漏氣。他建議，若未有此類儀器，一旦發現氣泡便應即時中止整個手術程序，安排翌日再進行，然後從頭到尾徹底檢查所有設備，確保找出問題所在。

田北辰直指現行規例粗疏，猶如二、三十年前訂立後從未更新。他表示：「鐵路都已經換晒做超聲波，手術儀器仲靠目視，真係不知所謂。」他要求當局定時更新規例，積極尋找先進儀器優化手術程序。