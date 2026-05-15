狗隻入食肆︱食環署簡介會解惑 線上線下近5000人參與 愛協保險業分享注意事項

【食環署/狗隻/食肆/簡介會】食環署下周一（18日）開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請，預計7月實施。署方為協助業界做足準備，本周一連三日舉辦業界簡介會，超過360人出席，網上錄得4600人收看直播，除講解容許狗隻進入獲批准食肆的新政策及相關安排，會上更邀請愛護動物協會分享與狗隻相處之道、保險業界分享相關準備，並設答問環節，即場解答與會者問題。有與會者表示簡介會有用，署方對各項規定都有清楚解釋。

食環署署長吳文傑在會上提醒食肆經營者，有意申請的經營者宜盡快開展準備工作，包括為員工提供培訓、向保險公司了解等，政府會動態檢視今次落實情況，如運作暢順，預計最快可在首階段推出後約半年接受下一輪申請。

要做到人寵共融，食肆與狗主都有責任。吳文傑在簡介會上表示，一般帶狗隻外出，不論是否進入餐廳，狗主也有責任約束及控制其狗隻，「如果狗咬人，責任誰屬？主體責任一定是狗主。他亦指，食肆也要遵守法例和發牌條件，「食肆本身要確保到相關法例要求，例如法例要求狗隻於處所時，必須由成年人用長度不超逾1.5米的狗帶穩妥地牽引，或用長度不超逾1.5米的狗帶穩妥地縛在固定附着物上。」他指，食肆及狗主保持良好溝通非常重要，署方會在接受食肆申請前，編製「良好作業及行為指引」，供食物業經營者，攜狗食客以及非攜狗食客參考。

署方亦出，食肆經營者可因應實際情況，自訂營運安排及和餐廳要求；食環署會在網上公布獲准食肆名單，獲准食肆亦可向食環署提供其自訂規則的網站連結，放於獲准食肆名單內，讓市民知悉個別食肆的具體安排。

狗隻排泄須即時徹底清潔

簡介會上，署方逐一為與會者解惑，其中有業界問食客拒絕清理狗糞便，應如何處理？署方回應指，發牌條件清楚列明，如狗隻在處所內排泄，食肆須安排即時徹底清潔及消毒，以維持處所潔淨。若狗主自行清理狗隻排泄物，食肆可提供協助，「知道有食肆會向顧客提供清潔物品，清理狗隻便溺，這方面我們都鼓勵。」

食環署署長吳文傑： 有意申請的食肆經營者宜盡快開展準備工作，包括為員工提供培訓、向保險公司了解等。

至於基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店申請，有連鎖餐廳問，若只在晚市提供「一人火鍋」，可否申請？署方指，食肆可申請牌照，但取得准許後，任何時段都不能在餐桌上烹煮或加熱食物，但食肆仍可提供蠟燭或小型電熱杯墊作飲品保溫之用。

可提供或售賣預先包裝狗用乾糧、真空包裝狗用食物及狗用罐頭

根據持牌條件，食肆禁止在處所內烹煮或準備狗用食物，只可提供或售賣預先包裝的狗用乾糧、真空包裝的狗用食物及狗用罐頭。署方表示，持牌條件沒有禁止在食肆提供設施（例如：熱水機、微波爐等）供顧客自行加熱狗用的食物，「當然我們希望食肆注意，如果有這樣的設施給顧客使用，要維持設施乾淨衞生，並有清晰標示。」

食肆入口須貼A3大小標示

獲准食肆必須在入口當眼處，張貼食環署指定的A3大小標示。署方指，為確保食客知悉食肆有機會有狗隻進入，標示必須時刻張貼，「就算餐廳一周有一天不准狗隻進入，當天都不可以移除標示。」若食肆希望放棄准許，可聯絡食環署，署方會取消准許 。

一個月的適應期

食環署會於七月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，日期會於稍後公布。容許狗隻進入食肆在7月實施初期，食環署會設一個月的適應期。食環署會在現有資源下成立一支約90人的專隊，加強巡查獲批准的食肆，協助食肆遵從相關規定，解答運作上的疑問。署方強調，雖然在適應期內會以勸喻為主，但若有屢次或嚴重違規情況，例如讓格鬥狗隻或危險狗隻進入，食環署仍會執法。

記者: 蕭博禧

攝影: 盧江球