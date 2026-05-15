每日雜誌｜救生員空缺率飊升 部分公眾泳池無奈局部關閉 工會：缺乏清晰晉升階梯 薪酬待遇不及私人市場

每逢夏季，許多市民都會到公眾泳池消暑，但部分泳池因救生員人手不足，不時需局部關閉設施，影響市民使用。有工會指出，公務員救生員空缺率已升至17%，業界長期面對招聘困難，加上缺乏清晰晉升階梯，薪酬待遇及工作環境亦難與私人市場競爭，令新人入行意欲持續偏低，預料今年暑假或再次出現局部關閉設施的情況。有議員促請政府檢討救生員職系架構及薪酬待遇，以提升行業吸引力；工會則建議引入人工智能溺水偵測系統輔助監察，並促請當局檢視外判安排是否存在資源錯配。

隨着天氣轉熱，不少市民都會到公眾游泳池消暑。

政府近年積極提倡全民運動，惟前線救生員人手未見同步增加，部分設施因而暫停開放。根據康樂及文化事務署網站，全港共有46個公眾游泳池場館，惟以昨（14日）為例，其中21個泳池因救生員人手不足，需局部關閉嬉水池、跳水池、兒童池及習泳池等設施，受影響範圍遍及港島、九龍及新界。

有工會預測，暑假旺季有關情況仍會持續。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，自4月起已有泳池及泳灘因救生員不足需局部關閉設施。港九拯溺員工會主席程凱霆亦表示，空缺已由以往集中於個別地區，如灣仔、 油尖旺、九龍東及北區，擴展至全港。

自4月起，已有部分公眾游泳池因救生員不足需局部關閉設施。

程凱霆指，現時不少公眾泳池只開放1個習泳池加2個主池，或1個習泳池加2個副池，影響市民使用。他舉例指，學泳兒童需要帶水袖、浮板等，不能使用主池，而部分長者亦因主池水深而難以使用，「長者通常會在習泳池做物理治療或鍛鍊身體。」

根據本報取得康文署有關救生員的編制、人手及空缺情況，在泳池部分，截至今年4月1日，高級技工及技工的編制共1027人，人手僅819人，空缺達208人，當中191人為技工。非公務員合約的全年救生員及季節性救生員計劃招聘約670人，但截至4月1日只有44人上任。

程凱霆指出，近3年公務員救生員出現嚴重短缺，空缺率由2024年的6.5%大幅升至17%。他說，政府雖進行不同招聘宣傳，亦與中國香港拯溺總會和僱員再培訓局合作培訓救生員，但成效有限，「越來越少人報名，甚至完成培訓也不投考康文署，寧願賠錢回到私人市場。」

工會促請政府檢討救生員職系架構，提供清晰晉升階梯，以吸引年輕人入行。

鄧子安亦指出，公務員救生員的職系被界定為「技工」，薪級點僅在第5至第8點，難以挽留人手，而季節性救生員合約期僅約7個月，缺乏工作保障，加上需要考取拯溺資格及長時間訓練，「年輕人未必願意花這個成本入行，最後只從事一份兼職工作」，因此即使招聘，反應亦不理想。

他透露，不少前線救生員響應參與推廣水上安全及水上活動等工作，但由於不屬原有職務範圍，部分人因此未能獲辛勞津貼，「在開放泳池當值20日，我們會得到辛勞津貼，反而出去幫忙推廣的救生員，因為當值不足20日沒有津貼。」

立法會議員林振昇補充，目前救生員最多只能考取高級救生員資格，並非按年資自然晉升。他建議政府應設立更完整的晉升階梯，如由初級救生員晉升至管理崗位，「給年輕人看到前景，不是一世做救生員，還有2至3級的晉升機會。」

服務外判成本過高幫助有限

程凱霆指出，目前人手已無緩衝空間，若發生遇溺意外時，救生員剛好因如廁或斟水短暫離開崗位，可能被視為「擅離職守」並面臨紀律處分，相關紀錄會影響日後轉職或投考紀律部隊，導致不少人寧願轉投私人市場，後者薪酬較高，「可能一天上班12或15小時，月薪都差不多4萬多元」，請假及休息安排上也具彈性。

為增加救生員人手供應，政府前年將6個全年泳池的救生服務外判予承辦商，2年合約共涉約7589萬元，承辦商每日須最少提供合共68名員工，有關合約將於今年7月屆滿。惟工會質疑有關措施未能紓解人手問題。程凱霆認為，外判成本過高，且只能騰空約80名公務員救生員支援其他場地，幫助有限。

鄧子安亦指出，全年泳池在冬季人手充裕，外判反而導致資源重疊，浪費公帑。他認為，將有關支出改為津貼救生員超時工作，已能將泳池開放率由六成提升至八成；若政府外判救生服務，亦應在夏天旺季，而非全年。

他補充，外判服務雖簽訂為期24個月合約，但計及冬季關閉及年度維修等，泳池每年實際僅開放約11個月，經計算，外判服務每個救生員崗位的月均成本約5.07萬元，遠高於公務員救生員的薪酬成本的約2.57萬元。他指，雖然尚未包含公務員的福利成本，但已能對比外判開支的規模。

康文署：盡力調配善用資源

康文署回覆指，今年4月至10月的泳季期間，署方需聘請全職及兼職時薪季節性救生員以及全年合約救生員。截至本月1日，已聘用約400名各類合約救生員，而其他已完成招聘程序的救生員亦將陸續到任，將會繼續以不同模式招聘合約救生員。

康文署表示，今年游泳旺季期間會為開放的泳池設施編配足夠的救生員當值。

今年游泳旺季期間，康文署會為開放的泳池設施編配足夠的救生員當值，並在有需要時特別調配人手，例如安排休假救生員上班或超時工作，亦會因應泳池的使用情況和泳客的使用習慣，調配和善用人力資源。

署方表示，現時6個外判泳池服務運作暢順，泳池設施亦全部開放予市民使用，至今並未出現因救生員不足而導致設施關閉的情況。部門會按相關機制為現有外判泳池進行招標事宜，亦會繼續檢視及評估外判服務成效。

工會議員反對引入外勞 籲優先改善本地勞工發展

公眾泳池救生員人手持續短缺，對於應否輸入外勞維持救生服務，有工會及議員均認為，政府應優先改善本地救生員待遇及職系發展。

港九拯溺員工會主席程凱霆對輸入外勞持反對意見，「外勞未必能與本地拯溺統一銜接，也可能存在溝通問題，救生員團隊協助需要時間鍛鍊及培養默契，不能貿然輸入。」

立法會議員林振昇指出，只有將救生服務外判時，才能按補充勞工計劃申請輸入外勞，但他建議康文署應優先考慮職系檢討及改善福利待遇等措施，形容輸入外勞是「最後手段」。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安解釋指，救生員需求高度集中在夏季，但現行外勞政策為2年制合約，僱主需長期聘用，不適合季節性工種。他亦擔憂難以核實外地資格，並進一步加劇本地勞工流失，「一旦開放外勞，泳池管理公司更不願意改善薪酬待遇、工作環境及晉升機會，本地年輕人更加不會入行，長遠只會惡性循環。」

泳客活動頻繁遮擋鏡頭 AI遇溺偵測系統有限制

隨着人工智能（AI）技術發展日益成熟，政府近年先後於觀塘泳池及中山紀念公園泳池試行安裝AI遇溺偵測系統。不過，有工會關注，現行系統在實際應用上仍存在限制，未必能全面發揮預警作用。

中山紀念公園游泳池使用由法國公司研發的人工智能遇溺偵測系統。

港九拯溺員工會主席程凱霆表示，觀塘泳池因使用人數眾多，泳客活動頻繁，有時會出現遮擋鏡頭情況，影響系統偵測。至於中山紀念公園泳池使用的系統，他指面對維護成本高昂問題，每年開支過百萬元。

他認為，政府可考慮引入內地較成熟的AI遇溺偵測系統，以更高階算法分析泳客的肢體動作、游泳速度及呼吸頻率等數據，提高遇溺偵測準確度。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安亦指，相關系統亦有助收集遇溺數據，協助新入職救生員學習及分析事故，同時減輕瞭望台人員的工作壓力，令整體人手調配更靈活，增加全池開放的機會。

康文署回覆指，鑑於AI技術發展迅速，署方正與相關政府部門協作，邀請具經驗及能力的機構提供技術方案，了解市場上更多可供考慮的系統，以選取合適者安裝於公眾泳池，加強救生服務。

記者：潘明卉