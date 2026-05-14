香港機場二號客運大樓全面測試旅客離港流程 準備就緒5.27迎接首批旅客

香港國際機場今天（14日）於二號客運大樓進行「綜合營運測試」，為即將於5月27日啟用的新旅客離港設施作準備。演習共有逾1,100名來自約30個機構的人員參與，包括香港機場管理局、三家將在二號客運大樓營運的本地航空公司、地勤服務供應商、政府部門、機場保安有限公司及其他相關持份者等。

測試涵蓋旅客使用機場快綫列車等流程

「綜合營運測試」模擬旅客於二號客運大樓的整個離港流程，包括旅客使用機場快綫列車、機場巴士、跨境交通工具及私家車抵達大樓，使用自助行李託運服務或航空公司登記櫃檯，經自助保安閘口進入禁區範圍，進行保安檢查及辦理出境手續，以及乘搭旅客捷運系統前往自助登機閘口。由參與測試的機場員工扮演乘客，並根據其使用體驗及觀察，對流程提供意見。

料二號客運大樓旅客離港設施營運後首12個月可處理800萬旅客

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，是次演習為二號客運大樓離港設施啟用前最大型演習，目的是讓業務夥伴熟習新客運大樓的佈局及設施、旅客離港流程等。他很高興機場社區於測試，以至籌備新二號客運大樓啟用的整個過程中，均展現專業，秉持卓越旅客服務的精神。隨著演習順利完成，過程順暢，香港國際機場已經準備就緒，於5月27日迎接二號客運大樓首批旅客。

二號客運大樓旅客離港設施，預計開始營運後首12個月可處理約800萬人次旅客。由5月27日開始，15家主要營運區域航線的航空公司，包括香港快運航空、香港航空及大灣區航空三家本地航空公司，將會分階段將離港登記服務搬遷至二號客運大樓，並以6月中前完成搬遷為目標，以配合暑假旅遊旺季客運量。