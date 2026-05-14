醫療事故｜消息：屯門醫院75歲翁「通波仔」手術間身亡 疑涉儀器喉管漏氣致氣泡入血管

消息指，屯門醫院發生一宗醫療事故。一名75歲男病人因急性冠心病，獲安排在院內進行「通波仔」手術。手術期間發現有氣泡進入病人血管，但檢查後認為儀器運作正常，決定繼續手術。約半小時後，團隊再發現血管內出現4個氣泡，期間病人心臟驟停，最終搶救無效死亡。

消息指，事後檢查發現相關儀器的喉管彎曲，不排除有漏氣情況，導致氣泡進入血管。

社區組織協會幹事（病人權益）彭鴻昌向《星島頭條》表示，事件詳情仍有待醫管局進一步解釋，亦相信會從根源分析、委員會再作深入調查。不過他指，「通波仔」作為相當常見的醫療程序，今次出現如此嚴重後果，當然會引起很多病人關注。

彭鴻昌又提到，近期死因庭正進行一宗同樣涉及相信是「空氣進入血管導致空氣栓塞而致命」的聆訊，認為醫管局或需檢視和降低包括照胃鏡等醫療程序期間空氣栓塞的整體風險。

他亦指，有消息稱醫護於手術途中曾發現病人血管有氣泡進入，但檢查後未見儀器有誤，故繼續手術。他認為有關說法雖仍待院方確定，但指正常血管內不應有氣泡存在，質疑如發現氣泡，應否即時停止手術並確定來源、馬上處理，「讓氣泡不要再沿血管到其他地方？」他表示，期待當局稍後時間解答。