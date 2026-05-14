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羅淑佩訪歐返港 讚香港館威尼斯展實力 重訪波爾多邀新市長參加美酒佳餚巡禮

社會
更新時間：17:02 2026-05-14 HKT
發佈時間：17:02 2026-05-14 HKT

文化體育及旅遊局局長羅淑佩從威尼斯和波爾多外訪返港，今日（14日）在社交平台分享花絮照片和感受。她表示，香港透過藝發局參與威尼斯雙年展已有25年，即四分一個世紀，形容前人的努力和遠見，令香港館可以設置在主場館對面，佔了地利先機。各地觀展和參展的藝術愛好者和藝術家都十分重視香港館。

參觀者對香港館展覽反應良好

羅淑佩提到，今年香港館由康文署轄下香港藝術館策展，藝術家伍韶勁（Kingsley）與許開嬌（Angel）的作品，以較靜態的方式展現香港文化底蘊，尤其是許開嬌把「蘇繡」和扭鐵窗花技藝融入作品，以及伍韶勁展現的城中微聲和光影，與威尼斯展開文化對話。參觀者反應十分好，許多人都說沒想到這個名為「Fermata（延音）」的展覽和大會主題「 In Minor Keys」呼應得如此合拍，也沒想到香港館會邀請大家靜一靜、想一想、給觀眾在繁忙中喘息。

展覽讓人對香港有耳目一新感覺

羅淑佩認為，展覽讓人對香港有耳目一新的清新感覺。除了兩位藝術家，當局亦安排藝術系畢業生擔任實習生，部分協助布置場地，部分負責接待導賞，讓年輕人認識和參與國際藝術展，對他們日後發展很有幫助。

她亦指，25年的參與，使香港在這個被稱為「藝術界奧斯卡」的重要展覽中穩佔一席位。香港館開幕禮人潮湧現，非常熱鬧，意大利駐華大使Dr Ambosetti亦親臨參與。她除了感謝康文署與藝術館同事，亦衷心感謝藝發局及多年來貢獻的朋友，認為是他們的心血與付出建立了香港的聲譽與地位。

羅淑佩邀波爾多新市長赴美酒佳餚巡禮

至於波爾多，羅淑佩表示今次重訪主要是拜會今年3月新當選的市長與副市長，並見證旅發局與波爾多葡萄酒行業協會簽署新一份《美酒佳餚旅遊推廣諒解備忘錄》。新任市長Thomas Cazenave非常重視與香港的關係，除了會面及見證簽署，亦在忙碌日程中抽空出席香港為波爾多葡萄酒業界安排的晚宴。

席間羅淑佩邀請市長來港參加旅發局的美酒佳餚巡禮，對方欣然答應。她指出，香港與波爾多自2008年香港寬免葡萄酒稅後首次簽署合作備忘錄以來，歷經人事更替與新冠疫情等，至今關係比以往更穩固。波爾多許多酒莊視香港為亞洲業務基地，亦有助香港建立品酒文化，這種細水流長的關係令這些朋友自然「說好香港故事」。

她表示，香港是國家的中外文化藝術交流中心，香港的國際化地位是獨特優勢，建立和維繫牢固深入的交流有賴多年深耕細作，而「見老朋友，交新朋友」正是其中一個不二法門。

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