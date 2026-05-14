Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉指磨僱主10歲女肛門  菲傭否認4項猥褻侵犯罪  女童指：「上下磨擦好多次」

社會
更新時間：14:04 2026-05-14 HKT
發佈時間：14:04 2026-05-14 HKT

45歲菲傭涉去年6月早上叫醒僱主的10歲女兒時，用手指磨擦女童臀部近肛門處，女童將事件告知12歲姐姐，揭發姐姐亦疑遭菲傭非禮。涉案菲傭否認4項猥褻侵犯罪，案件今（14日）於九龍城裁判法院續審。辯方盤問指，指被告當日為了叫醒女童而拍她的臀部，因為女童的臀部離床邊最近。女童不同意，並指被告手指「上下磨擦好多次」。案件下午續審。

被告FLORES Lady Jay Santos，否認4項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2025年5月某日、6月某日及6月10日在秀茂坪啟業道啟業邨某單位猥褻侵犯女童X；及去年6月12日在啟業邨上述單位猥褻侵犯女童Y。

辯方今續盤問Y時，提起Y在警方錄影會面中，曾稱當日早上遭非禮臀部時立即轉頭望向被告，但Y也曾說過在被告非禮後，她才望向被告。Y澄清，她感到臀部遭被告觸碰後，先發出「嗯」一聲，觸碰停止後她再望向被告。Y又稱，被告手指「上下磨擦好多次……肯定多過3次」。

辯方指，被告當日進入Y的房間是想叫醒Y。Y稱她不知道被告當時想法，但指被告如要叫醒她，一般而言會搖動她的腿部。辯方續指，當日早上Y的臀部最接近床邊，而腿部較遠，故被告拍Y的臀部，而Y為此感到憤怒。Y不同意，又稱如果是拍她的臀部，她能夠接受，但對於被告用手指磨擦她臀部近肛門處，她不能接受。

辯方又指，當時房間較暗，只有少量光線從外照進房間內，Y並不能看清被告的臉。Y不同意，稱她能清楚看到被告的臉，她也不同意因為想被告遭解僱才把事件告訴母親，並指她在事發前與被告關係良好。

案件編號：KCCC900003/2026
法庭記者：王仁昌
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
1小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
14小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
4小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
13小時前
利智、李連杰全家福絕密曝光 42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝 李連杰現身在美國出行需攙扶
利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶
影視圈
5小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
20小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
16小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
8小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
4小時前